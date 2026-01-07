Borja Sémper reaparece junto a Feijóo tras meses alejado de la política por su tratamiento contra el cáncer

Borja Sémper ha reaparecido públicamente tras varios meses apartado de la primera línea política. Las imágenes difundidas en las últimas horas confirman su presencia junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una reaparición significativa que llega después de un periodo marcado por su tratamiento oncológico y por una retirada voluntaria anunciada el pasado verano.

El político vasco comunicó en julio desde Génova que necesitaba parar para centrarse en su salud tras ser diagnosticado de cáncer. Desde entonces, su actividad pública quedó reducida al mínimo, mientras compartía de forma puntual aspectos de su recuperación en redes sociales. El pasado 22 de diciembre ya había protagonizado una primera reaparición tras cinco meses de ausencia, aunque ahora es cuando vuelve a situarse de nuevo en un contexto claramente político.

Cinco meses centrado en la recuperación

Durante este tiempo, Sémper ha mantenido un perfil bajo en lo institucional, aunque no ha permanecido desconectado del todo. En redes sociales ha ido compartiendo momentos de su vida cotidiana y de su recuperación, muchos de ellos junto a su esposa, la actriz Bárbara Goenaga. Viajes, planes familiares y encuentros con amigos han marcado una etapa que él mismo ha descrito como una forma de reaprender a vivir con otro ritmo.

Hace apenas unas semanas, el propio Sémper actualizaba su estado de salud en una publicación en Instagram, donde explicaba: "Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!". El mensaje fue recibido con numerosas muestras de apoyo.

Una imagen renovada

En su reciente aparición en Génova, Sémper mostró una imagen visiblemente más recuperada, con el cabello creciendo de nuevo tras las sesiones de quimioterapia. Su presencia refuerza la idea de una vuelta progresiva a la actividad, aunque sin que se haya anunciado oficialmente un regreso pleno a sus responsabilidades anteriores.

El dirigente ya había dejado claro en verano que su prioridad sería seguir el tratamiento indicado por los médicos, y que cualquier reincorporación se haría de forma gradual. Por ahora, el Partido Popular no ha detallado cuál será su papel en los próximos meses, pero su reaparición pública junto a Feijóo marca un nuevo punto de inflexión.

