José Bono: "Uno escucha a Ayuso o a Torra y parece que el coronavirus se hace nacionalista o madrileño, tonterías las justas"

José Bono ha analizado la gestión de la pandemia del coronavirus que tanto el Gobierno central como los autonómicos están llevando a cabo en España y ha considerado que "una dirección nacional en la lucha contra el coronavirus podría haber sido en algún punto más eficaz", matizando previamente que no está en contra del sistema de autonomías.

Hoy lo que los españoles quieren es, por encima de que gobierne Ayuso, Torra o Sánchez lo que quieren es soluciones" y es que Bono ha afeado que a veces "uno escucha a Ayuso o a Torra, y parece que el virus se hace nacionalista o madrileño. Tonterías las justas. No estaría mal repensar que lo importante es lo que los ciudadanos necesitan y no la puñetera soberanía".

El político socialista ha querido poner en valor la buena intención de las decisiones políticas estén o no acertadas. "Cuando escucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no es santa de mi devoción, y que creo que lo hace mal, le diré que no creo que ningún político no tome decisiones bienintencionadas" y continúa: "Todos quieren que esto se arregle, los hay más tontos los hay más listos".

Sobre la moción de censura de VOX

José Bono también ha opinado sobre la moción de censura que este miércoles comenzará a defender VOX contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Bono ha lamentado que cree que "lamentablemente se utiliza manoseando y quitándole su sentido". El exministro socialista considera que los de Abascal buscan con la moción de censura "una ventaja partidista" y que se presenta "más que contra Sánchez contra el PP".

Bono ha deseado que "ojalá no se convierta en un 'macrobotellón de exabruptos' a los que nos tiene acostumbrados la extremaderecha".