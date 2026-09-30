El Gobierno catalán propone endurecer las penas por tenencia ilícita de armas

El Gobierno de Salvador Illa quiere endurecer las penas por la posesión ilegal de armas con el objetivo de aumentar el efecto disuasorio y reducir los riesgos que este tipo de conductas pueden provocar. Así lo ha anunciado el presidente autonómico durante su intervención en el Parlament en el transcurso del debate de política general este miércoles.

La iniciativa plantea modificar varios artículos del Código Penal para aumentar las sanciones por tener armas prohibidas o armas reglamentarias que hayan sido modificadas ilegalmente. En algunos casos, las penas podrían llegar hasta los cuatro años de prisión. El aumento de la condena supondrá un ingreso efectivo en prisión en muchos casos, ya que el principal objetivo es que los delincuentes no eludan la cárcel.

Además, se pretende castigar con mayor dureza aquellas situaciones en las que se muestre el arma o se utilice en lugares públicos, especialmente cuando haya menores u otras personas vulnerables presentes.

La reforma se impulsa mediante una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución, y posteriormente se defenderá en el Congreso de los Diputados. Según el Gobierno catalán, las normas actuales sobre tenencia ilegal de armas llevan muchos años sin cambios importantes y han quedado desfasadas.

Con esta modificación se busca aumentar la capacidad de las penas para prevenir estos delitos y acercar la legislación española a la de otros países europeos, donde las sanciones por este tipo de conductas pueden ser más elevadas. Por ejemplo, en determinados casos, las penas máximas pueden alcanzar los cinco años en Francia y Portugal, cinco años y cuatro meses en Italia y cinco años en Alemania.

Datos preocupantes

Ante el aumento de los delitos relacionados con armas de fuego en Cataluña, tanto entre grupos criminales como entre delincuentes comunes, el gobierno catalán quiere dotar a las fuerzas de seguridad de más recursos para hacer frente a esta problemática.

Según los Mossos d'Esquadra, desde hace aproximadamente cuatro años se ha detectado un incremento de incidentes relacionados con armas de fuego. Estos incluyen tiroteos, personas que exhiben pistolas o escopetas y avisos a los servicios de emergencia por supuestos disparos que, en algunos casos, no han podido ser confirmados posteriormente.

Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 305 incidentes de este tipo, de los cuales el 42 % estaban relacionados con armas reales, según las comprobaciones realizadas por la policía.

Además, hasta junio se habían registrado 68 episodios con disparos en Cataluña, un 45 % más que durante el mismo periodo del año anterior.

Como consecuencia de estos hechos, 27 personas resultaron heridas por arma de fuego y seis perdieron la vida.