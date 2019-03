Benjamín Atutxa: "Siento escalofríos al ver las imágenes"

Benjamín Atutxa estuvo en el punto de mira de ETA. Fue profesor de Miguel Angel Blanco, y en la actualidad, ocupa un escaño en el Parlamento Vasco y es concejal del PSOE en la localidad de Eibar.

Antena 3 ha hablado con él y ha asegurado que ha sentido escalofríos al ver las imágenes. "Que pueda haber gente con esta sangre fría. Pensar en matar, en asesinar a una persona me parece muy fuerte", ha asegurado Atutxa.

El parlamentario reconoce que cuando en 2008 le dijeron que había sido objetivo de ETA no fue consciente de lo que la banda terrorista tramaba. "Se me hace crudídisimo, o sea, se me ponen los pelos de punta", reconoce benjamín Atutxa.

Cada día, Atutxa recibe el apoyo y el cariño de los suyos y de otros concejales cuando pasea por su pueblo, siempre escoltado. Sabe que su labor fue fundamental para abortar su asesinato.

"Los que me salvaron, porque si no llego a tener protección, seguro que caigo en sus manos y, en este momento no estaría contando esto", afirma el concejal.

Durante dos meses, Benjamín Atutxa fue objeto de seguimientos. "Tenían información que habían recibido desde Eibar y ellos lo que hacían era verificar los datos", añade.

Los etarras querían reproducir el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, un hecho que afectó mucho a Benjamín, ya que fue profesor del joven concejal de Ermua en el instituto.