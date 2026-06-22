Joaquim Bosch sobre el auto de Peinado a Begoña Gómez: "Presenta aspectos discutibles en las medidas cautelares"

El auto del juez Peinado ha reunido de urgencia al Consejo General del Poder Judicial para decidir si toma medidas disciplinarias contra él. El magistrado Joaquim Bosch apunta que "el auto presenta aspectos discutibles en lo referente a las medidas cautelares", aunque matiza que "más que se ha extralimitado, ha resuelto lo que ha estimado oportuno el juez instructor".

Según él, el problema está en cómo se han aplicado esas medidas, ya que "han de acordarse únicamente cuando sean estrictamente necesarias y siempre con criterios de proporcionalidad". Cabe recordar que Peinado ha impuesto a la esposa de Pedro Sánchez las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de comparecencia quincenal.

Bosch recuerda que en el caso Zapatero se vio una situación parecida, sosteniendo que "estos criterios podían haber sido perfectamente aplicables al caso de Begoña Gómez", en referencia al arraigo personal, familiar y social. Sin embargo, subraya que "el juez no lo ha considerado así en este caso y queda abierta una vez más la vía de recursos".

Criterios diferentes

Sobre las diferencias entre Calama y Peinado, señala que "en parte en esto consiste la independencia judicial, cada juez puede tener unos criterios jurídicos", aunque añade que esas decisiones "pueden ser sometidas a discusión, a impugnación en su caso, ante instancias superiores".

En este caso, recuerda que ya hubo un cambio de criterio, porque anteriormente "el juez instructor consideró que no era una medida pertinente" retirar el pasaporte al entender que "ese arraigo hacía improbable el riesgo de fuga".

Ahora "ha habido un cambio de criterio jurídico", apoyado en argumentos que Bosch considera debatibles, como "el hecho de presuponer que los policías encargados de la custodia pueden facilitar una hipotética fuga". Por ello, insiste en que será la vía de recursos la que tenga la última palabra.

La reunión urgente

En cuanto a la reunión del Consejo General del Poder Judicial, Bosch aclara que "son dos cuestiones muy diferentes a la del auto", ya que el órgano de gobierno de los jueces "no es un tribunal" y, por tanto, "no puede revocar las medidas cautelares". Su papel se limita a analizar la queja presentada por el Ministerio del Interior por una supuesta "falta de consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad".

Esa posible sanción podría traducirse en una multa, pero advierte de que "tiene problemas de encaje jurídico", porque este tipo de medidas suelen aplicarse fuera de resoluciones judiciales y no dentro de la argumentación de un auto. "Para ello la vía habitual de respuesta ha de ser la del recurso", recalca.

A punto de jubilarse

Sobre la decisión que debe tomar el Consejo, el magistrado señala que "no hace falta" unanimidad. No obstante, aclara que el Consejo no va "a decidir sancionar o no al juez instructor" en la jornada de este lunes, ya que "no es competencia en estos momentos" y subraya que "únicamente puede acordar, y es posible que lo haga, veremos si por unanimidad o por mayoría, que se inicien diligencias o que se abra un expediente".

A partir de ahí se abriría un proceso más largo: "El promotor de la acción disciplinaria haría una propuesta de sanción y la comisión disciplinaria decidiría". Según Bosch, podría quedar en nada al jubilarse el próximo mes de septiembre , lo cual le "parece difícil que en tan poco tiempo se pueda completar, en el peor de los casos, un expediente disciplinario".

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