Basagoiti: "Matas es un chorizo. Camps sólo ha cometido errores"

En otras cosas, dice del ex presidente balear y ex ministro de Aznar, Jaume Matas, que "es un chorizo, un jeta y debería pedir perdón público". Algo muy distinto a lo que opina del presidente valenciano, Francisco Camps: "Este caso no es en absoluto comparable. Es un hombre austero que no va en cochazos. Yo defiendo su honestidad, ya que no está en política para trincar".



Basagoiti critica a los “que chupan de las siglas de un partido y hacen su negocio propio”, y aprovecha el comentario para dejar claro que en el País Vasco “no hay Gürteles”: “Los de los coches oficiales, los oportunistas, los Bigotes se acercan a un partido más fácil. No a uno donde te pueden matar”.



Respecto a los mediadores internacionales en el conflicto opina que "hay mucho caradura que hace caja con la negociación. Me consta que desde el Gobierno de Ibarretxe se financió el negocio de la mediación con ETA. Estos tipos, que vienen de Sudáfrica [Brian Currin] y de Irlanda [Alec Reid], se llenan el riñón con cada conferencia en foros de paz sin tener ni idea del País Vasco. Son mercenarios de la mediación que no hacen más que fortalecer a ETA, porque le dan categoría de agente negociador".



De la posible tregua con ETA, Basagoiti dice que sus declaraciones al respecto se han magnificado: "Yo no afirmo que habrá una cosa u otra. Lo hice para que no piquemos en el anzuelo de ETA, que nos presenta a batasunos tipo Otegui como la cara buena de la banda. No estoy cuestionando en absoluto la política de Rubalcaba. No lo hice para desgastar a nadie, sino para recordarles que hay que actuar. Sólo quiero que tengamos presente que si ETA presentase una tregua, habrá que estar preparados".



También cuenta 'lindezas' de otros compañeros de profesión como Rosa Díez: "A esa señora aquí la tenemos muy calada y sabemos que es una oportunista. Sabemos que hoy piensa esto, pero, ¿y mañana? Le pongo un ejemplo, ella está a favor de quitar la pensión máxima a los diputados, sin embargo conserva la que recibe de cuando estuvo como consejera en la Cámara vasca. Uno nunca pierde su capacidad de asombro", comenta.