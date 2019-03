Barreda: "Lo que ha pasado en Andalucía no se puede extrapolar al resto del partido"

El presidente de Castilla-La Mancha ha negado este martes que el PSOE se resquebraje por lo ocurrido en Andalucía tras la dimisión del consejero andaluz de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro -tras tener conocimiento de que el Consejo de Gobierno de esa región tenía previsto cesar a Gabriel Almagro como delegado de su Consejería en Cádiz- y ha considerado que "no hay que dramatizar ni que extrapolar al resto del partido" lo sucedido en esta región.



"Lo que ha pasado en Andalucía es seguramente importante para Andalucía, pero yo creo que se circunscribe a esa Comunidad Autónoma, en la que han concurrido unas circunstancias" concretas, ha señalado Barreda en una entrevista en Onda Cero.



El responsable autonómico ha reconocido que es amigo tanto del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "y a los dos valoro y aprecio y no sabría opinar ni creo que deba" sobre su relación, ha añadido.



A su juicio, en el ámbito de las relaciones personales "siempre hay aspectos que a los demás se nos pueden escapar" y "ellos han sido estrechos colaboradores durante mucho tiempo, y yo creo que la colaboración siempre es más eficaz y más fructífera", ha precisado Barreda.



El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que "no es inexorable que el sucesor y el sucedido acaben llevándose mal, es lo más frecuente", aunque -como ha reconocido- "no tiene que ser siempre así, yo con Pepe Bono me llevo bien", ha argumentado.