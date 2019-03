Aznar pide sacar "lecciones" de sus dos Gobiernos y recuperar la "ambición"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reivindicado esta jueves su legado durante los ocho años que estuvo al frente del Ejecutivo, ha pedido sacar "lecciones" y recuperar la "gran ambición" de España. En especial se ha referido al "desafío" nacionalista y ha llamado a "tener cuidado de no perder aquello que se ganó" porque "es una lección" que hay que tener "presente hoy".

Así lo ha asegurado durante la presentación de su libro 'El compromiso del poder', en el que han participado el exministro Josep Piqué y el exsecretario general de Comisiones Obreras José María Fidalgo. Sin embargo, al acto no ha acudido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ninguno de sus ministros ni 6ningún miembro de la dirección nacional del PP.

Durante la presentación, Aznar ha dicho que la historia de su libro es "la historia de una gran ambición para España" porque durante su mandato, ha proseguido, su objetivo fue que el país diera un salto en la clasificación y pasar a la "primera división".

Según ha dicho, España "lo consiguió" y "protagonizó un salto espectacular". A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha defendido algunas premisas básicas que guiaron su mandato. En primer lugar, la idea de la nación española "en su pluralidad" y expresada en un pacto constitucional "extraordinariamente útil para el presente y el futuro de España".

También ha dicho que apelaban a la estabilidad institucional para hacer un Estado de Derecho "cada vez más perfecto". En tercer lugar, Aznar ha asegurado que en su mandato compartían una idea del Estado de Derecho y la legalidad.

"La ley está hecha para cumplirse no para incumplirse y en aquellos años España tenía un desafío frontal que era el terrorismo", ha enfatizado, para recordar el Pacto Antiterrorista impulsado durante su Gobierno. También ha citado los riesgos del nacionalismo y ha añadido que ahora cuando España se enfrenta a "desafíos" que hablan de "secesión y ruptura del pacto constitucional", "no hay que olvidar" que lo ocurrido en el pasado fue un "ejemplo".

"Tenemos que tener cuidado de no perder aquello que ganamos, aquello es una lección que tenemos que tener bien presente hoy", ha proclamado, para añadir que la legalidad "no admite excepción" y "no se aplica a capricho". En materia económica, ha recordado como apostaron por acabar con la "maldición histórica del paro" pasando de 12 a 17 millones de personas con trabajo.

En el plano internacional, ha dicho que se apostó por la relación atlántica porque "ahí está la base esencial de lo que significa el eje de las decisiones del mundo y sigue estando". "Esta historia de una gran ambición la tenemos que recuperar. Esa mayoría existe hoy y cada uno la puede impulsar desde su responsabilidad", ha concluido.