El senador del PSOE Juan Lobato ha analizado en Noticias de la Mañana de Antena 3 el debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente socialista ha reconocido que el candidato del PP consiguió llevar la iniciativa durante buena parte del enfrentamiento, aunque también ha destacado el tono moderado del presidente del Gobierno y su intento de acercarse al electorado indeciso. Lobato ha valorado positivamente la ausencia de crispación, pero ha cuestionado si el cambio de actitud de Sánchez respecto a sus últimos mítines puede resultar demasiado brusco.

"Fue un buen debate, hubo reproches y contraposición de argumento. Tono moderado del presidente y Feijóo interrumpió pero queriendo tener un diálogo, nada especialmente agresivo. Después de tanto tiempo pidiendo que no haya crispación, insultos y gritos, creo que ayer fue un ejemplo distinto al de las sesiones de control en el Congreso. Si se puede tener este tono aquí, ojalá se pueda tener en el parlamento. Estoy satisfecho, hubo propuestas concretas, bien", ha opinado Lobato.

¿Quién fue el triunfador del cara a cara?

Preguntado por quién había salido mejor parado del cara a cara, el senador socialista ha evitado señalar un vencedor absoluto, aunque ha reconocido que Feijóo consiguió imponer sus temas en varios momentos. En su opinión, Sánchez pudo cumplir otro objetivo diferente: proyectar una imagen de moderación para atraer a los votantes indecisos.

"El ganador depende del objetivo y si lo has conseguido; yo creo que ahí Feijóo marcó algo más la iniciativa del debate. Pero si tu objetivo era buscar el voto moderado y que te identifiquen como alguien templado pues quizá ese objetivo sí lo puede haber complicado Pedro Sánchez. Sí que reconozco que Feijóo marcó más la iniciativa y consiguió en algunos momentos llevar más el debate a lo que le interesaba. Por ejemplo, en servicios públicos: el presidente arrancó hablando de educación y sanidad y enseguida Feijóo se llevó el tema al servicio ferroviario".

Lobato considera que el presidente mostró menos iniciativa que su adversario, una circunstancia que le recordó al debate electoral de 2023. "Sí, tuvo parecidos este debate al de 2023. El presidente tuvo un tono más bajo, con falta de ímpetu o de iniciativa en el debate. Veremos si le viene bien para su objetivo y si hay tiempo para recuperar un tono más ambicioso y agresivo, por dónde vas las estrategias", ha abundado.

El giro de Sánchez hacia el voto moderado

El senador también ha analizado la estrategia electoral del PSOE y ha identificado un cambio de rumbo durante los últimos días de campaña. Según su interpretación, los socialistas han pasado de movilizar a sus votantes más convencidos a intentar atraer al electorado moderado, una estrategia que considera habitual en anteriores campañas del partido.

"Es un patrón que se repite en muchas campañas del PSOE: primero fijar el voto más vehemente y después ir virando hacia el voto moderado"

"Hay un cambio en la campaña, desde una fase inicial muy dirigida al votante de izquierdas y desde hace una semana vemos toda la estrategia con la bandera de España y una dirección hacia el voto moderado. Es un patrón que se repite en muchas campañas del PSOE: primero fijar el voto más vehemente, más radical entre comillas, y después durante la campaña ir virando hacia el voto moderado para los indecisos. Hay un contraste fuerte entre los mítines, con los bailes y ataques, y la posición de ayer más respetuosa, educada y tranquila; me pregunto si puede parecer algo artificial, con un giro brusco quizá esta semana", ha reflexionado.

Pese a sus dudas sobre la estrategia, Lobato ha celebrado algunos gestos de Sánchez durante el debate, especialmente sus peticiones de perdón y los momentos en los que reconoció argumentos de Feijóo: "Me sorprendieron y me gustaron. En política hay que agachar la cabecita de vez en cuando y reconocer aciertos del rival. Yo lo he hecho en un parlamento con Isabel Díaz Ayuso enfrente. Eso es un elemento positivo, es cierto que contrasta mucho con actitudes del pasado en el Congreso pero bienvenido sea ese tono".

También ha considerado positivo que la presidenta madrileña apenas apareciera durante el enfrentamiento. "Un acierto también. Es que Ayuso no se presenta a las elecciones. Tienen que hablar los candidatos de sus propuestas concretas para mejorar la vida de los españoles. Quizá sea sorprendente pero en todo caso una sorpresa positiva", ha señalado.

El debate más importante de la campaña

De cara al debate a cuatro previsto para la próxima semana, en el que también participarán Ada Colau y Santiago Abascal, Lobato considera que tendrá menos repercusión que el enfrentamiento directo entre los candidatos de PSOE y PP: "Me parece que no, el cara a cara fue el debate más importante de la campaña. Será interesante pero tendrá menos expectación para el votante. El de cuatro acaba siendo más monólogo y las interrupciones son más complejas de controlar, el moderador tendrá más tarea con Colau y Abascal. El debate más decisivo fue el de ayer", ha explicado.

El senador también ha recordado que ganar unas elecciones no garantiza necesariamente llegar a la Moncloa, como ocurrió con Feijóo en 2023, cuando el PP fue la fuerza más votada, pero no consiguió los apoyos necesarios para gobernar: "El sistema parlamentario es así. El debate le fue muy bien a Feijóo pero Sánchez recuperó espacio durante la campaña; ahora hay menos tiempo porque ese debate fue antes. Estos días van a ser intensos, pero se pueden ganar las elecciones y perder la Moncloa porque hay una alternativa. Esto es la democracia parlamentaria de la Constitución", ha señalado.

Por último, Lobato ha destacado la capacidad de movilización política de Sánchez y se ha mostrado convencido de que afrontará con intensidad los últimos días de campaña. "Sánchez es un titán política, la capacidad y el hambre política que tiene es evidente, seguro que en estos días va a sacar energía y va a ir a por todas siguiendo la estrategia que han marcado", ha concluido.