Ayuso pide a Feijóo una "reducción drástica del gasto público y de los impuestos" si llega a la Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido este lunes al presidente de su partido para exigirle "una reducción drástica del gasto público y de los impuestos" cuando "llegue al Palacio de la Moncloa".

La 'número 1' del PP madrileño, en un encuentro mantenido, ha incidido en la necesidad de cambiar la dirección de las políticas marcadas por el actual Gobierno de coalición y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo "flexibilizar el mercado, corregir las leyes sectarias y fomentar la Hispanidad" si logra ganar las elecciones, tal y como apuntan la mayoría de las encuestas a excepción del CIS.

"Le pido que erradique toda política sectaria que solo divide y pone los intereses de la nación en manos de minorías. Sin miedo: no hay gobierno liberal bueno sin su consiguiente manifestación de la izquierda en la puerta", ha expresado Ayuso.

Asimismo, la presidenta madrileña ha pedido a Génova 13 que trabaje para recuperar "la confianza" de los ciudadanos en las instituciones, como la monarquía española, y en el Poder Judicial, cuya reforma sigue aún en el aire.

Por otro lado, Ayuso ha asegurado que seguirá, "en el ejercicio legítimo de su cuota de autonomía fiscal", bajando los impuestos siempre y cuando tenga ocasión, "le guste o no" al presidente del Gobierno.

"Todo lo que anuncia Sánchez está diseñado para perjudicar a Madrid"

Con respecto a Pedro Sánchez, Ayuso lo ha acusado de amasar "la mayor hucha política de la historia de la democracia" y guardarla para "su año electoral", alegando que los españoles pagarán al presidente la campaña política.

Al mismo tiempo, ha asegurado que todas las medidas anunciadas por Sánchez están diseñadas "para perjudicar a Madrid" y bloquear la administración. No obstante, ha acusado al Gobierno de oponerse a todo lo que hace la Comunidad de Madrid para acabar "imitando" sus fórmulas con el paso del tiempo: "A mí no me importa que nos copien. Lo que pido es que no salga todo el gobierno a insultarnos antes de imitarnos. Medida buena que tardan en implantar, aunque provenga del PP, es tiempo perdido para el ciudadano".