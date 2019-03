El PP avisa de que no habrá ninguna consulta en Cataluña pues no cabe en la ley

REACCIONES A LA CONSULTA CATALANA

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha advertido de que "no se va a producir ninguna consulta" soberanista en Cataluña "porque esa consulta no cabe en la ley". Por su parte el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que el Gobierno garantiza que no se celebrará una consulta ilegal en Cataluña.