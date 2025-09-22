La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos de Pedro Sánchez, Robles y Albares por Telegram

La Audiencia Nacional (AN) investiga bajo secreto de sumario una nueva filtración de datos del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles y José Manuel Albares, además de miembros del CNI. Se trata de datos personales y sensibles que habrían sido difundidos a través de un canal de 'Telegram'. Los datos habrían sido difundidos por el presunto hacker alias 'N4T0X', que ha reivindicado su acción.

Desde el pasado mes de junio, la AN ya investiga como delito de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado la difusión en redes sociales de datos personales del presidente del Gobierno, de ministros, presidentes autonómicos y políticos, como sus teléfonos móviles, DNI, domicilios o direcciones de correo electrónico.

La Policía Nacional ha añadido ahora esta última investigación. En concreto, analizan la filtración de un documento de 500 páginas con información personal de diversos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

DNI, fecha de nacimiento y dirección del domicilio particular de Sánchez

La información comprometida del presidente del Gobierno que se ha filtrado es su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, aunque no su teléfono móvil, además de datos de nueve ministros, entre los que se encuentran María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el del Senado, Pedro Rollán.

Información de afiliados de Podemos

Los agentes de la Policía también investigan la difusión en las últimas horas por la 'dark web' y replicado en canales de Telegram de información relativa a cientos de afiliados de Podemos.

