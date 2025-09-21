Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez dice que no quiere "ninguna lección" de Aznar y le acusa de no ver la "barbarie" en Gaza

El presidente del Gobierno ha dicho que no espera "ninguna lección" del expresidente José María Aznar, sino que "pida disculpas" por la guerra de Irak y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Pedro Sánchez participa junto a Salvador Illa en la Fiesta de la Rosa del PSC | EFE

Neila Gallego
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas de José María Aznar por su posición sobre Gaza y ha ironizado con que el popular "veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra" el presidente israelí Netanyahu en Gaza. Asimismo, ha dicho que no espera "ninguna lección" del expresidente popular, sino que "pida disculpas" por la guerra de Irak y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, Pedro Sánchez ha centrado parte de sus críticas al PP en la figura de Aznar, cuyo nombre ha sido abucheado por gran parte de los 15.000 asistentes que, según los organizadores, han asistido a este acto.

Así, Sánchez ha descrito a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza". "De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".

Financiación autonómica

En su discurso ha cerrado filas con el president, Salvador Illa, y ha asegurado que "renovará la financiación autonómica" durante esta legislatura, una reforma que, ha puntualizado, será buena para Catalunya, pero también para el "resto del conjunto del país". "Once años después, con las mayorías absolutas de Rajoy desde 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica y que reforcemos la financiación del Estado del bienestar", ha declarado el presidente del Gobierno, que ha puesto en valor que esta renovación sirva, en Catalunya, para "reforzar el autogobierno", y en el resto de comunidades autónomas para mejorar sus "servicios públicos".

