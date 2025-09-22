Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Santos Cerdán

El Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y ratifica su entrada en prisión provisional

El Tribunal inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa y considera que "el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente".

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Sala Segunda del Tribunal ha decidido no admitir el recurso solicitado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presentado contra su entrada en prisión provisional, acordada por el juez hace casi tres meses.

La sección Segunda, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (ponente), junto al resto de integrantes, dictamina rechazar el recurso de amparo dado que no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida por la Ley.

Una decisión evidente pues este recurso pocas veces prolifera, debido a que es una diligencia utilizada durante el curso del procedimiento judicial, en la fase de instrucción y el tribunal no es propenso a actuar en estas situaciones, explican distintas fuentes jurídicas.

En la solicitud se indicaba que el Supremo había vulnerado los derechos de Cerdán a la libertad y presunción de Inocencia por sentenciar su ingreso en prisión sin previa justificación de algún tipo de riesgo o destrucción de pruebas que pudiese afectar al curso del caso.

Esto sucede días después de que el magistrado, Leopoldo Puente, dictara un auto en el que rechazaba excarcelar a Cerdán, con el pretexto de la existencia de un peligro de ocultación o destrucción de pruebas, recalcando que probablemente no se extendería más de seis meses, desde su ingreso en prisión el pasado 30 de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El presidente de la CHJ pidió alertar a la población el día de la DANA dos horas antes del envío de ES-Alert

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta tras la Dana

Publicidad

España

Santos Cerdán

El Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y ratifica su entrada en prisión provisional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en el Congreso

Igualdad anuncia un nuevo contrato con "mejoras técnicas" en las pulseras antimaltrato y la ministra Redondo descarta dimitir

Page pide no "manosear" desde un punto de vista político el tema de las pulseras antimaltrato: "Es un tema muy delicado"

Page carga contra Zapatero por reunirse con Puigdemont: "No se debe mantener consenso con alguien que quiere acabar con el conjunto de España"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Imputación

La Fiscalía pide al Supremo absolver a García Ortiz en la causa por revelación de secretos

José Luís Martínez-Almeida en Espejo Público
Pulseras anti maltrato

Almeida carga contra la ministra de Igualdad por negar los fallos de las pulseras: "Si la Fiscalía lo sabía, lo incomprensible es que ella no lo supiera"

A3 Noticias de la Mañana (02-09-25) Pedro Sánchez sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"
Nueva York

Pedro Sánchez llega a la semana de alto nivel de la ONU con una agenda marcada por la guerra de Gaza y la reivindicación del multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja al arranque de la asamblea de la ONU en Nueva York con una agenda que estará marcada principalmente por la guerra de Gaza y la defensa de una solución de dos estados.

David Sánchez
Política

Los asuntos judiciales que rodean a Sánchez continúan marcando la agenda

El martes se decide el futuro judicial del hermano del presidente. La jueza debe resolver los recursos de su defensa y del resto de investigados. Está a un paso del banquillo por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Pulseras telemáticas

El Congreso votará esta semana la reprobación de Ana Redondo por el fallo en las pulseras antimaltrato

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Pedro Sánchez dice que no quiere "ninguna lección" de Aznar y le acusa de no ver la "barbarie" en Gaza

Imagen de archivo de Jordi Turull, y Miriam Nogueras, junto a Carles Puigdemont

Junts amenaza con dejar caer a Sánchez y avisa a sus bases de que "se preparen para un nuevo ciclo"

Publicidad