El Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y ratifica su entrada en prisión provisional

La Sala Segunda del Tribunal ha decidido no admitir el recurso solicitado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presentado contra su entrada en prisión provisional, acordada por el juez hace casi tres meses.

La sección Segunda, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (ponente), junto al resto de integrantes, dictamina rechazar el recurso de amparo dado que no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida por la Ley.

Una decisión evidente pues este recurso pocas veces prolifera, debido a que es una diligencia utilizada durante el curso del procedimiento judicial, en la fase de instrucción y el tribunal no es propenso a actuar en estas situaciones, explican distintas fuentes jurídicas.

En la solicitud se indicaba que el Supremo había vulnerado los derechos de Cerdán a la libertad y presunción de Inocencia por sentenciar su ingreso en prisión sin previa justificación de algún tipo de riesgo o destrucción de pruebas que pudiese afectar al curso del caso.

Esto sucede días después de que el magistrado, Leopoldo Puente, dictara un auto en el que rechazaba excarcelar a Cerdán, con el pretexto de la existencia de un peligro de ocultación o destrucción de pruebas, recalcando que probablemente no se extendería más de seis meses, desde su ingreso en prisión el pasado 30 de junio.

