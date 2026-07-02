Asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de la directora general Mercedes González tras su imputación

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido este jueves la dimisión de la directora general, Mercedes González, tras su imputación en el caso Leire Díez por parte del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Lo han expresado en un comunicado conjunto tanto la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) como la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Española de la Guardias Civiles (AEGC), si bien esta última agrupación supedita la petición de cese a que existan "indicios de culpabilidad" y para "que no se siga perjudicando la imagen" del cuerpo.

Subrayan "la gravedad de los hechos"

En un comunicado, la AUGC pide tanto la dimisión de González como el cese de Llamas, ya que la gravedad de los hechos queda "subrayada por un hecho determinante", que es que la petición de imputación proviene también de la Fiscalía Anticorrupción.

"La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes", sostiene esta asociación.

Jucil también extiende la petición pidiendo la dimisión a Marlaska: "La permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución", apuntan en el comunicado. "Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada".

"Como máxima responsable de la institución, está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, y dejar el cargo. Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata", afirman fuentes de la secretaría nacional de Jucil, citadas en el comunicado.

Defensa de la AEGC

Desde la AEGC defienden "el derecho a la presunción de inocencia", aunque consideran que González "solo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil. Apuntan que, en caso de que existan "indicios de culpabilidad" demostrados por las pesquisas judiciales, pedirán el cese de la directora "para que no se siga perjudicando la imagen" de la institución.

El presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, ha expresado su "profunda preocupación" por las informaciones acerca de la imputación de González, si bien ha dejado claro que consideran "fundamental dejar trabajar a la justicia" manteniendo el respeto por la presunción de inocencia, por lo que de momento no pedirán la dimisión de la directora.

Además, ha hecho un llamamiento a que este escenario procesal "no paralice" a la institución ni congele las negociaciones y proyectos normativos en marcha que afectan al cuerpo, como el reconocimiento a la profesión de riesgo.

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