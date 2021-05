Así define Isabel Diaz Ayuso lo que es ser tabernario: "Es todo aquel que decide que la vida sigue"

Isabel Díaz Ayuso ha defendido en Espejo Público, tras su incontestable victoria en Madrid, el apoyo recibido por los votantes a los que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, tildó de "tabernarios".

Isabel Díaz Ayuso ha definido a los tabernarios como "todo aquel que decide que la vida sigue y que se puede tomar una cerveza o un café, pero que quiere seguir viviendo. Que quiere ver a los suyos de vez en cuando y que necesita el contacto de los demás".

"Tabernario es cultura porque es una forma de vivir en Madrid, donde tenemos los mejores chefs del mundo, los mejores restaurantes o las tabernas más pequeñitas y más humildes de barrio, donde los vecinos hacen su vida, se ven y se encuentran. Es una forma de vida arraigada", ha defendido Ayuso.

"Así que si eso es negativo y es despectivo pues a mi me representa. Representa la normalidad y la vida en Madrid es muy normal. Un saludo a los tabernarios. Es una forma de vida que nos hemos dado en España y no hace mal a nadie. Donde no ha habido tabernario ha habido mucho más desánimo y no ha ido mejor el virus", ha defendido Ayuso.

La respuesta irónica de Ayuso a Tezanos desde el balcón de Génova

Isabel Díaz Ayuso ha firmado una victoria incontestable en las elecciones de Madrid, pasando de 30 a 65 escaños. Ese triunfo fue celebrado por todo lo alto desde el balcón de la sede del PP en la calle Génova, junto a Pablo Casado, líder del PP, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y Teodoro García Egea.

Durante su discurso, Isabel Díaz Ayuso aseguro que la libertad había ganado en Madrid y tuvo un guiño para los tabernarios.

"Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también", indicó Isabel Díaz Ayuso con sorna ante los simpatizantes reunidos en la calle Génova.

¿A qué se refería Ayuso con esas palabras? Pues detrás de esta frase está el presidente del CIS, José Félix Tezanos, quien calificó como "tabernarios". Y es que Tezanos, en un artículo en la revista 'Temas para el debate', cuestionó el apoyo electoral que Isabel Díaz Ayuso tiene en torno “al mundo de las tabernas”.

