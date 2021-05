Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021, a falta de que concluya el escrutinio. El Partido Popular ha duplicado al menos el número de escaños que obtuvo en las elecciones de 2019, y de ahí la euforia de la presidenta durante su discurso. "No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales. No se puede cerrar todo. Vamos a ser libres porque queremos, pasión por la vida", ha dicho Isabel Díaz Ayuso durante un discurso del Partido Popular que ha abierto Pablo Casado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid renovará su mandato durante los dos próximos años y podría conseguirlo obteniendo la abstención de Vox, que se sitúa en cuarto lugar en estas elecciones autonómicas.