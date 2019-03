El PP asegura que las elecciones autonómicas y municipales serán un referéndum para Zapatero

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que los ciudadanos van a acudir a votar en clave nacional el próximo 22 de mayo, de forma que "los que quieran que las cosas sigan como están votarán a favor de las candidaturas socialistas" para que continúe José Luis Rodríguez Zapatero y "los que quieran que las cosas cambien", "votarán por el PP para que se marche" el presidente del Gobierno.

"Los que quieran que las cosas sigan como están votarán a favor de las candidaturas socialistas"

"Las próximas elecciones municipales y autonómicas en algún sentido van a ser un referéndum 'Zapatero sí, Zapatero no'", ha proclamado.



En una entrevista concedida a Europa Press, González Pons ha asegurado que el jefe del Ejecutivo debería ser consciente de que "forma parte del problema", "no de la solución", y ha recalcado que el "favor patriótico que puede hacer a los españoles es marcharse". De hecho, ha resaltado que los 4,5 millones de parados y todos aquellos que están afrontando una mala situación económica "agradecerían a Zapatero como regalo de Navidad una dimisión".



El diputado del PP ha subrayado que España "necesita" elecciones generales anticipadas para recuperar la confianza dentro y fuera. "Nuestros acreedores no se van a fiar mientras la empresa, que se llama España, tenga un gerente que se llama Zapatero, porque cuando una empresa tiene un manirroto de gerente, nadie confía en esa empresa -ha enfatizado-. Para que empiecen a confiar en nosotros tenemos que cambiar el gerente".



"Lo pagarán" los alcaldes del PSOE

En su opinión, si Zapatero no convoca antes del 22 de mayo las elecciones generales "se puede producir una debacle electoral" en el PSOE porque los candidatos socialistas a las municipales y autonómicas "van a pagar el clamor con el que los españoles están pidiendo al presidente del Gobierno que se marche ya".



"Si no convoca las generales antes, al final, en las elecciones municipales y autonómicas los españoles irán a votar para reclamar su derecho a tener elecciones generales -ha opinado-. Y votar contra el PSOE será votar a favor de que el pueblo pueda decidir quién es el presidente del Gobierno".



González Pons ha señalado que el PP no va a ser quien lleve a la campaña de las municipales el mensaje 'Zapatero sí, Zapatero no' porque eso ya "está en la boca y en el oído de todos los españoles", que, a su entender, "están deseando poder decir Zapatero no".



Al PP, ha proseguido, le gustaría hablar en campaña de los problemas de los municipios y CC.AA. pero "mientras el presidente del Gobierno sea el nudo en la garganta de los españoles", éstos "van a tener la necesidad de poder decirle por una vez 'gracias por los servicios prestados'" y "deja tu sitio a otro".



Sin embargo, ha reconocido que, aunque le gustaría que Zapatero fuera "patriota" y adelantase los comicios, trabajan con la hipótesis de que agotará la legislatura hasta marzo de 2012.