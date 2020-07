El enlace de ETA en Venezuela reclamado por España, Arturo Cubillas Fontán, está confiado de que su causa "quedará en nada", asegura que "algún día" regresará al País Vasco y llega a compararse son el ex presidente sudafricano Nelson Mandela al decir que a él también le llamaron asesino y terrorista y luego le dieron la mano y un premio Nobel.



En una entrevista concedida a la cadena TeleSur y preguntado por cómo se siente cuando le llaman terrorista, Cubillas afirma que "no importa como lo digan, sino quién lo diga, porque realmente ese es el trasfondo". "Creo que terrorista, asesino en el mundo se le ha dicho a muchísima gente que luego se le ha dado la mano, un caso, quizás no el más reciente, pero sí el más llamativo fue Nelson Mandela, ¿cuánta gente le llamo asesino y terrorista? y luego le dieron la mano y un premio Nobel", explica.



"No es que uno se pone una coraza, pero realmente si duele, dependiendo de dónde vengan y, desde luego, de donde vienen no me duele. Estoy seguro de que algún día volveré al país Vasco", añade en la entrevista recogida por Europa Press en la que Cubillas asegura sentirse de izquierdas, pero niega ser de ETA.



Asimismo, sobre su causa judicial --España le reclama por su pertenencia a ETA y por entrenar a varios miembros de la banda terrorista en Venezuela--, afirma que "seguro que no van a terminar en nada porque no hay nada". "Lo único que quedará es un gran daño mediático a Venezuela", apostilla Cubillas, quien cree que "si en vez de Hugo Chávez, estuviera Carlos Andrés Pérez en el Gobierno, nada de esto pasaría".



Además el etarra, sospechoso de haber participado en al menos tres asesinatos como integrante del 'comando Oker' en la década de los 80, dice que el Gobierno español no ha hecho hasta ahora ningún pedido oficial a Venezuela sobre su extradición.



Se trata de la segunda parte de una entrevista en exclusiva para TeleSur después de una primera parte publicada el pasado 28 de octubre en la que negaba haber estado en campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o haber entrenado a nadie en el manejo de explosivos.