CIU planea una candidatura catalana para las elecciones europeas al margen de España

Los socios de Mas no prevén participar junto al presidente de Cataluña. Han reaccionado así a la información que afirma que el presidente de la Generalitat y líder de CDC, Artur Mas, convocará elecciones plebiscitarias la primavera de 2015 rompiendo con UDC y liderando la coalición 'Entesa per la Llibertat', encabezada por él, con Junqueras como 'número 2', Nadal como 'número 4' y en la que se ha tanteado al exentrenador del FC Barcelona Josep Guardiola para el tercer puesto.

En una entrevista del canal 3/24, Turull ha asegurado que CiU está concentrada en lograr una consulta en 2014 y no se plantea crear una candidatura unitaria: "No está ni en las hipótesis ni en nuestra hoja detrabajo ni hemos llegado a esa pantalla".

El socialista Joaquim Nadal ha declarado que no se lo han ofrecido: "No he escuchado hablar nunca de ello. Es la primera noticia que tengo. Nunca nadie, nunca, nunca, me ha hablado de algo así".

En su cuenta de Twitter, el republicano Oriol Junqueras ha ironizado con que, si están sondeando a Guardiola, también deberían hacerlo con losexentrenadores blaugranas Johan Cruyff y Carles Reixach, además del exentrenador del Real Madrid José Mourinho.