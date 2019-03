Artur Mas se ausenta de un acto con Sáenz de Santamaría argumentado "razones protocolarias"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha excusado su presencia esta noche en un acto de la patronal catalana Foment al que asiste Soraya Sáenz de Santamaría, al saber que ésta lo cerraría al figurar como presidenta del Gobierno en funciones y no como vicepresienta.



Según fuentes del gobierno catalán, al conocerse que Sáenz de Santamaría asiste al acto en calidad de presidenta del gobierno en funciones, Mas ha declinado su presencia porque, en tanto que presidente de la Generalitat, sólo participa en actos oficiales que presida o cierre él, salvo en el caso de presencia del Rey, del Príncipe o del presidente del Gobierno.



Las citadas fuentes han explicado que han conocido a última hora este cambio y que, como presidenta en funciones debido al viaje de Mariano Rajoy a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, sería Sáenz de Santamaría la que cerraría el acto, por lo que Artur Mas ha optado por delegar la representación del gobierno catalán en el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig.



Asimismo, estas fuentes han precisado que la razón por la que Mas no asiste al acto es porque no le dejan presidirlo y que esta situación "prácticamente no se había producido nunca".



Por su parte, fuentes de la patronal Foment, institución que preside Joaquin Gay de Montellà, han explicado que el presidente de la Generalitat ha excusado su presencia y les ha precisado que su ausencia se debía únicamente a razones protocolarias. El acto de Foment consiste en la entrega de las Medallas de Honor del Trabajo y los Premios Carles Ferrer Salat que otorga la patronal catalana.