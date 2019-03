Arrimadas: "Puigdemont ha sembrado el caos, yo quiero la senyera y el seny"

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que el expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, "ha sembrado el caos" en Cataluña, y se ha comprometido a que, desde la formación naranja, "vamos a recuperar la senyera y el seny". Arrimadas ha participado en un acto de campaña en el Auditorio de Girona junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el cabeza de cartel en esta provincia en las catalanas del 21-D, Jean Castel, y en donde se han reunido a unas 1.200 personas.

"Puigdemont ha sembrado el caos, yo quiero sembrar el 'seny' (sentido común)", ha señalado Arrimadas, que ha agregado que Puigdemont ha sido el de la "fractura social" en Cataluña, que será "su peor herencia", y "yo quiero ser la presidenta de todos los catalanes -ha añadido- aunque no nos voten y no piensen como nosotros". En este sentido, Arrimadas ha garantizado que "nosotros vamos a recuperar la senyera (bandera catalana) y el 'seny'" para que impere de nuevo la "convivencia" y la "unión", porque "esto no es un problema entre Cataluña y España, sino un problema entre catalanes".

Además de recuperar la convivencia, la candidata ha defendido que debe volver la "verdad" a Cataluña tras las "mentiras" del proceso soberanista: "No ha habido república y sí que se han fugado las empresas", ha constatado. "Basta ya de mentiras", ha instado a los partidos independentistas. Ha reiterado que una de sus primeras medidas en el caso de ser presidenta de la Generalitat será hacer una auditoría independiente sobre el coste del proceso soberanista para destinar estos recursos a políticas sociales, con "propuestas realistas" como las de Cs, e impulsar un plan de choque para que vuelvan las empresas.

Para la candidata de Cs, el 21-D es una "oportunidad histórica para poder ganar a los nacionalistas en las urnas", y ha advertido en este sentido de que "no podemos dejar escapar esta oportunidad, porque nos arrepentiríamos siempre. Que nadie se quede en casa".

Por su parte, Castel ha asegurado que estas elecciones son "históricas" porque por primera vez hay la "oportunidad de atajar el nacionalismo excluyente, que es dictatorial y que con absolutismo pretende inocularnos su dictadura", y ha augurado que tras el 21-D "Cataluña será naranja". El cabeza de cartel por Girona ha calificado de "triste" que el expresident Carles Puigdemont pretenda hacer campaña "estando de vacaciones" en Bruselas y, así, le ha instado a "dar la cara" y volver a Cataluña.