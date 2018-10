Arrimadas: "El 1-O fue un acto ilegal hecho por y para independentistas pero que lo pagamos todos los catalanes"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el independentismo intente siempre "utilizar el 1 de octubre para tapar otras barbaridades que hicieron los días de antes y de después". "El 1-O fue un acto ilegal hecho por y para independentistas pero que lo pagamos todos los catalanes y se utilizaron recursos de todos los catalanes", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Arrimadas considera que el Gobierno de España debería hacer "un poco de autocrítica" porque cree que hubo "un fracaso de gestión, sobre todo porque confiaron en los mandos políticos catalanes".

Arrimadas ha hecho un llamamiento a los partidos constitucionalistas para unirse y conseguir "hacer un gobierno de España que no dependa de los CDR, de Torra y de Puigdemont". "Vamos a seguir defendiendo a la mayoría social no independentista y vamos a seguir pidiendo un gobierno de España que no dependa de los independentistas", ha recalcado.

En cuanto a las palabras del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que señaló que la manifestación de Jusapol fue una "provocación en toda regla", la líder de C's en Cataluña considera que "muestra una clara intención totalitaria de prohibir los derechos de las personas constitucionalistas".

"El señor Buch muy hábil parece que no es porque se le escapan muchas cosas en público que, sin duda, son una barbaridad y que debería reservárselas para el ámbito privado", ha apuntado. Ciudadanos va a pedir "la dimisión del señor Buch porque ha dicho claramente que, cuando se aplique esa 'legalidad catalana', estas manifestaciones constitucionalistas no se podrán celebrar".