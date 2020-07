Arenas lamenta que los jóvenes sean víctimas de las políticas de Zapatero

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ha afirmado este sábado que la solución del máximo responsable del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al desempleo es la emigración de los jóvenes y ha asegurado que le "quita el sueño" que la mitad de la juventud de la región andaluza no tengan oportunidades para trabajar.

"No me quita el sueño Zapatero, ni Chaves --vicepresidente tercero del Gobierno-- ni Griñán --presidente de la Junta de Andalucía-- sino que la mitad de los jóvenes no tengan oportunidades y estén en el paro, ellos son las grandes víctimas de las políticas económicas de Zapatero", ha manifestado.

Arenas, que ha clausurado en Benalmádena (Málaga) el congreso regional de Nuevas Generaciones del PP, se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes y que revelan que uno de cada tres andaluces no tiene empleo.

"Hoy estamos terriblemente ante el récord de paro en Andalucía y en España, cuatro provincias andaluzas por encima del 32 por ciento de paro: Málaga, Almería, Cádiz y Huelva", ha lamentado.

La política, ha continuado, es "elegir y comparar y no todos somos iguales". Así, frente a los socialistas Arenas ha asegurado que los 'populares' tienen "un gran instrumento: el cambio y las políticas económicas". "Me niego a aceptar la situación y a resignarme a un futuro sin esperanza", ha apostillado.

Andalucía y España, ha dicho, saldrán de la crisis, y ha recordado que cuando el PP estuvo al frente del Ejecutivo nacional se crearon cinco millones de empleos y el desempleo entre los más jóvenes descendió en 20 puntos.

"Hoy hay 211.000 parados menores de 25 años y 576.000 menores de 34 años", ha indicado.

El jefe de los 'populares' andaluces y vicesecretario general de Política Autonómica del PP ha aludido a la canciller alemana, Angela Merkel, cuando habló de las posibilidades de trabajo en Alemania, y ha manifestado: "será muy inteligente y muy lista, pero, señora Merkel, yo no quiero que ningún joven español o andaluz salga de nuestra tierra por falta de oportunidades".