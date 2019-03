Arenas lamenta la "indefinición" de PSOE como partido "nacional" y sugiere un gran pacto

Así lo ha manifestado Arenas durante su intervención en la reunión del Consejo Territorial de Portavoces del PP de Sevilla, en la que ha advertido de que España "no está para inventos soberanistas". Ha criticado que, mientras el PP está alerta ante los problemas de los ciudadanos, hay otros como los nacionalistas independentistas "especialistas en crear problemas a la sociedad".

"Nos tenemos que centrar en lo importante, la crisis económica, el paro y la coyuntura institucional compleja que en estos momentos se vive", ha indicado.

Para el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP en este problema institucional "tiene mucho que ver la deriva independentista de algunos partidos catalanes, pero también la indefinición del PSOE como partido nacional, a pesar de que tenga en sus siglas la 'E' de España".

"Al PSOE le dan miedo los acuerdos con el PP"

Arenas, que ha criticado que al PSOE le da "miedo" los acuerdos con el PP, y, a su juicio, se equivoca porque los acuerdos son "buenos para España, sobre todo en temas institucionales", ha afirmado que "necesitamos que PSOE y PP contesten juntos al desafío independentista de Cataluña".

"Para España es bueno que el PSOE recupere su condición de partido nacional, a la que ha renunciado", ha añadido a este respecto. "España necesita partidos nacionales con luces largas y deberíamos contestar juntos y con determinación al desafío independentista", reitera.

Superar la crisis económica, el objetivo real de Cataluña

No obstante, Arenas ha señalado que la primera respuesta a la propuesta soberanista catalana tiene que ser en Cataluña y por los catalanes, que son "los más perjudicados por el gobierno bipartito". Ahora bien, aclara que esto no significa que "el resto de los españoles estemos ajenos al desafío independentista, porque todos juntos constituimos la soberanía nacional de España". El gran objetivo de Cataluña no es salir de España, sino de la crisis económica", ha advertido.

Por todo ello, Arenas ha afirmado que el PP es un partido de personas "sin complejos y que se sienten españoles sin complejos, por lo que daremos una respuesta jurídica, política y social frente a los que quieren cargarse España sin complejos, con todo el diálogo del mundo, pero con la Ley y la Constitución encima de la mesa".

El dirigente 'popular' ha expresado que "nos gustaría hacerlo con el PSOE", emplazando a los socialistas a "defender la Constitución y el Estado de las autonomías porque España no está para inventos soberanistas". En este sentido, ha lamentado que el PSOE se apunte a "falsos debates territoriales, que tienden a ocultar la crisis económica, la pésima gestión o la corrupción". Además, advierte de que el plan federal que está abordando el PSOE es "letal" para Andalucía porque se carga la solidaridad.