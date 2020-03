Apoyo al Gobierno para luchar contra el coronavirus y críticas por la gestión hasta ahora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó en el Congreso durante el pleno para explicar sus medidas contra el coronavirus que la situación demanda “ser lo más eficaces posible” y actuar “con unidad y trabajando en conjunto” pero insistió en que “sólo la unidad” hará que se pueda salir antes de esta “crisis temporal”.

El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado que su partido cumplirá la cuarentena alejado de la "confrontación partidista" porque ahora "la única prioridad es contener la pandemia" del coronavirus. Por eso, ha dicho a Pedro Sánchez que tiene el apoyo de su partido para "defender a todos los españoles" y le ha pedido que "no les vuelva a defraudar". Pedro Sánchez ha agradecido el apoyo que le ha prestado el Grupo Popular para combatir esta enfermedad. "Mi tarea hoy es unir porque será unidos como venceremos el virus. En ese sentido, señor Casado, agradezco el apoyo del PP", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha emplazado al Partido Popular a seguir compartiendo iniciativas con el Gobierno porque está dispuesto a estudiarlas.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha ofrecido el apoyo de su partido a Pedro Sánchez para luchar contra el coronavirus, aunque le ha reprochado su tardanza en reaccionar, el sesgo ideológico de sus medidas y que mantenga en sus cargos a Carmen Calvo y Pablo Iglesias, “ni saben de salud ni saben de economía”. "Es el momento de dejar atrás nuestras diferencias", ha recalcado Espinosa de los Monteros en su intervención tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar de la declaración del estado de alarma y las medidas frente a la crisis provocada por el COVID-19 que, en su opinión, deben dar un "giro de 180 grados".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un Congreso casi vacío, durante el pleno para explicar sus medidas contra el coronavirus dijo que la situación demanda “ser lo más eficaces posible” y actuar “con unidad y trabajando en conjunto” pero insistió en que “sólo la unidad” hará que se pueda salir antes de esta “crisis temporal”. “Esto no va de una competición por ver quién toma medidas más extremas”, señaló el presidente en su turno de réplica durante la sesión plenaria en el Congreso para exponer el decreto de estado de alarma, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cargara contra la gestión del Ejecutivo y reclamara más contundencia.

Dirigiéndose al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, Sánchez aseguró que “la unidad es lo que parará este virus”, por lo que “tenemos que seguir remando juntos”, trasladó a su socio de gobierno, después de unos días en los que ha habido diferencias en el seno del Ejecutivo de coalición. El presidente reitero que “es la hora de lo público y nuestro Estado de derecho” y ahora “nuestro sistema nos necesita, sigamos unidos”, porque el Estado lleva actuando no sólo desde que se decretó el estado de alarma, sino también en coordinación con las comunidades autónomas desde que se detectó la situación. “Estamos escuchando, empatizando”, dijo el presidente tendiendo la mano a todos los partidos políticos para que trasladen todas las medidas que consideren porque no tendrá “ningún empacho” en sumar las que considere “mejor resolver” esta crisis que afecta a todos.

El jefe del Ejecutivo contestó a todos los grupos parlamentarios pero sin entrar en confrontación con ellos, porque “esta pandemia no entiende de criterios territoriales, sino de personas”. Así, señaló también que no hay “ningún reproche que hacer a ninguna comunidad autónoma” porque desde hace semanas el Gobierno está “trabajando con todos” los consejeros de Sanidad y “solamente” se actuó con la “envergadura” del estado de alarma cuando “lo hemos visto necesario”. “Nuestra vocación es que el estado de alarma pase cuanto antes”, remarcó el presidente, en la réplica a los portavoces parlamentarios en la que se refirió constantemente a la necesaria “unidad” para superar la situación porque el “virus no entiende de fronteras ni colores político”.