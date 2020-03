Gabriel Rufián en el pleno del Congreso sobre el coronavirus: "Es perentorio aislar casa a casa"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha criticado la falta de agilidad inicial a la hora de afrontar la crisis sanitaria por el coronavirus y ha advertido al Gobierno que "la demora y la incompetencia que tenemos enfrente no comporta pérdida de votos, comporta pérdidas de vidas". En un discurso muy duro en el pleno extraordinario del Congreso en el que comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar el plan del Ejecutivo contra la pandemia, Rufián ha recordado al presidente que primero dijeron a la población "que era literalmente imposible que llegaran casos de fuera" y cuando llegaron "que era imposible que los hubiera" en España y cuando los hubo "que todo se podía parar con medios terriblemente débiles". El resultado, ha subrayado, 500 muertos, la mayoría ancianos, cuando la semana pasada eran 200, ha dicho Rufián reprochando al Gobierno que no declarara antes el aislamiento de Cataluña y Madrid.

Tras recordar el trabajo "extraordinario" de médicos, personal de limpieza, repartidores, cajeras o periodistas, Rufián ha insistido en que el país está en la UCI "y el médico se acaba de enterar". Tras estos duros reproches, el portavoz de los republicanos catalanes, ha avisado que "nadie cuente con ERC ni con este portavoz para echarse este virus y esta crisis a la cabeza", aunque eso no quita, ha subrayado, para que sean "muy duros" con algunas decisiones que por la demora y "por ser insuficientes han agravado esta situación". Propone que el confinamiento, ya que no se hizo en su momento en Madrid y Cataluña, como reclamaron, se endurezca el aislamiento y confinamiento: "Es perentorio aislar casa a casa, familia a familia". También ha criticado la utilización del ejército, porque, dice, los hospitales no necesitan militares, sino más medios y personal sanitario.

El portavoz republicano también ha criticado al rey, lanzando un "aviso a quienes hoy están utilizando miserablemente esta crisis como una cortina de humo para tapar sus vergüenzas y sus corruptelas".