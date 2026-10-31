Hoy es el último día para solicitar el voto ERTA en las elecciones generales 2026

España se prepara para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas de forma anticipada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 5 de octubre. Con el calendario electoral ya en marcha, hoy sábado 31 de octubre finaliza uno de los plazos más importantes para los ciudadanos españoles que se encuentran fuera del país: hoy es el último día para solicitar el voto ERTA, destinado a quienes residen habitualmente en España, pero están temporalmente en el extranjero.

Este procedimiento permite ejercer el derecho al voto a quienes se encuentran fuera del territorio nacional durante el proceso electoral, siempre que continúen inscritos en el censo electoral de residentes en España y prevean permanecer en el extranjero hasta la jornada de votación. Es el caso, por ejemplo, de estudiantes de intercambio, trabajadores desplazados temporalmente o personas que están pasando una temporada fuera del país.

A diferencia del voto presencial, el procedimiento ERTA requiere solicitar expresamente la documentación electoral. El plazo para realizar este trámite termina hoy, 31 de octubre, por lo que los interesados deberán acudir a su oficina consular dentro del horario habilitado para presentar la solicitud.

¿Cómo solicitar el voto ERTA?

Para solicitar el voto ERTA es necesario estar inscrito en el Registro de Matrícula Consular como no residente. Quienes todavía no hayan realizado esta inscripción podrán completarla en la misma oficina consular en la que soliciten la documentación electoral, ya que ambos trámites pueden efectuarse simultáneamente.

El interesado deberá cumplimentar el impreso oficial de solicitud, disponible en los consulados y embajadas de España y en las páginas web del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez completado, tendrá que presentarlo personalmente en la oficina consular correspondiente, donde se comprobará su identidad y se tramitará la petición ante la Oficina del Censo Electoral.

Al coincidir el último día del plazo con un sábado, es recomendable consultar los horarios de atención establecidos por cada consulado. Algunas oficinas consulares han habilitado horarios extraordinarios para facilitar la presentación de solicitudes.

¿Cuándo se recibe la documentación electoral?

Una vez presentada la solicitud, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación necesaria a la dirección en el extranjero indicada por el elector. Según el calendario oficial, el envío comenzará el 3 de noviembre, una vez proclamadas las candidaturas, y podrá prolongarse en función de los plazos de resolución de posibles recursos.

El envío incluirá las papeletas y sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo electoral, un sobre dirigido a la mesa electoral correspondiente en España y una hoja informativa con las instrucciones para emitir el voto. También se facilitará el impreso para solicitar la devolución de los gastos del envío postal.

Es importante que los solicitantes indiquen correctamente su dirección en el extranjero, ya que será allí donde recibirán la documentación necesaria para participar en las elecciones.

¿Hasta cuándo se puede enviar el voto ERTA?

Una vez recibida la documentación, el elector deberá preparar su voto siguiendo las instrucciones oficiales y enviarlo por correo certificado directamente a la mesa electoral que le corresponda en España. El plazo para realizar este envío termina el 25 de noviembre de 2026, cuatro días antes de la celebración de las elecciones generales.

Para que el voto sea válido, es imprescindible que en el sobre figure claramente el matasellos u otra inscripción oficial del servicio postal del país desde el que se remite, de manera que pueda acreditarse que el envío se realizó dentro del plazo establecido.

Por tanto, los electores deben tener presentes dos fechas fundamentales: el 31 de octubre, último día para solicitar la documentación electoral, y el 25 de noviembre, fecha límite para enviar el voto desde el extranjero.

Elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

Las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre, después de que el Gobierno aprobara la disolución anticipada de las Cortes Generales mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre.

Los ciudadanos elegirán a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado para la próxima legislatura, en una convocatoria que llegará tras varios meses de intensa actividad política y electoral en España.

Para quienes se encuentran temporalmente en el extranjero, la fecha más inmediata es este sábado 31 de octubre. Hoy termina el plazo para solicitar el voto ERTA, un trámite imprescindible para poder participar desde fuera de España en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.