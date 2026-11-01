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¿Por qué se celebran elecciones generales el 29 de noviembre y por qué se adelantan?

Esto es lo que dice el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Imagen de archivo de una urna electoral durante unas elecciones

Imagen de archivo de una urna electoral durante unas elecciones EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

29 de noviembre, día en el que los españoles volverán a las urnas, tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado mes de octubre. Sin embargo, la fecha no es casual, ya que viene marcada por una regla fija de la ley electoral que se activa cuando se publica el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente del Gobierno es quien decide convocar elecciones, con una previa deliberación del Consejo de Ministros. Lo prevé el artículo 115 de la Constitución, que atribuye al Rey la firma del decreto de disolución de las Cortes y exige que en él se fije el día de la votación.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el decreto de convocatoria debe publicarse en el BOE al día siguiente de su expedición y que entra en vigor ese mismo día. Desde entonces, las elecciones deben celebrarse 54 días después.

Así lo recoge expresamente el artículo: "En los supuestos de elecciones a Cortes Generales o de Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en las que el Presidente del Gobierno o los respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonómicos hagan uso de su facultad de disolución anticipada expresamente prevista en el ordenamiento jurídico, los decretos de convocatoria se publican, al día siguiente de su expedición, en el Boletín Oficial del Estado, o, en su caso, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente".

54 días

El plazo solo empieza a contar con la publicación oficial del decreto, por eso la convocatoria suele publicarse un martes, para que la votación caiga en domingo. De este modo, se sumaron los 54 días establecidos en la ley, por lo que se fijó exactamente al 29 de noviembre. Por lo que, según la ley, "entran en vigor el mismo día de su publicación. Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria".

Aunque, cabe recordar que Sánchez siempre expresó su intención de que las elecciones generales se celebrasen en 2027, completando así su legislatura. Pero finalmente optó por anticipar la cita tras la caída en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda, conocidos como los 'decretos Maricarmen'.

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