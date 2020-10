Antonio Zapatero: "Se hacen menos PCR porque la semana pasada hicimos 44.000 test antigénicos"

Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha explicado, en una entrevista en Espejo Público, que Madrid ha apostado por la realización de los test de antígenos en atención primaria en lugar de los test PCR.

"Madrid, en la última semana, ha realizado 44.000 test antigénicos en atención primaria. Esos no están contabilizados por el Ministerio, pero no es culpa nuestra. A ellos le falta ese campo en el registro de información, pero saben que la semana pasada hicimos 44.000 test antigénicos. Estos test se están usando principalmente en atención primaria y me consta que les parece un avanece notabilísimo", ha explicado Zapatero.

"El test antigénico te da la respuesta en 15 minutos, con lo cual si es positivo tomas medidas de forma inmediata y tiene una correlación con el paciente asintomático en relación a la PCR del 100%. Hemos dejado de hacer PCR en atención primaria y el uso de los test antigénicos ha supuesto un avance muy notable de agilidad y de toma de decisiones. Se hacen menos PCR porque la semana pasada hicimos 44.000 test antigénicos", ha asegurado Zapatero

"Sanidad sabe que hemos hecho 44.000 test de antigénicos la semana pasada, pero no los recogen en sus datos. Si usted suma ese dato a las PCR, estamos haciendo más pruebas que las últimas semanas. El Ministerio debe recoger estos datos", ha afirmado Zapatero.

Zapatero insiste en que la incidencia acumulada en Madrid está por debajo de 500

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la IA en Madrid está por debajo del criterio establecido por Sanidad para limitar la movilidad y restringir las entradas y salidas en la ciudad de Madrid y otras localidades de más de 100.000 habitantes.

"Si seguimos los tres criterios que impuso el Ministerio de Sanidad, el primero no se cumple. Madrid está por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. No solamente Madrid sino la inmensa mayoría de municipios que están con confinamientos, excepto Parla", ha asegurado Zapatero.

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha insistido en que, en su momento, solicitaron a Sanidad unos criterios más amplios y un sistema de semáforos, parecido al que hay en países de la Unión Europea.

"El problema parte de que nosotros plateamos a Sanidad que hubiera sido mejor partir de una serie de indicadores más complejo, que tuvieran en cuenta más aspectos y tendencias. Y en función de esos indicadores, establecer unos criterios a partir de los cuales se deben tomar unas medidas. Se ha hecho en muchos países de Europa, es lo que se llama avisos por semáforos: verde, amarillo, naranja, rojo... y tomar medidas. El problema es que cuando se adopta de forma rápida tres criterios, ni se sabe cómo se entra ni se saben los criterios de salida", ha denunciado Zapatero.