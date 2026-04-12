Álvaro Sánchez Cotrina gana las primarias y se convierte en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina ha sido elegido nuevo secretario general del PSOE de Extremadura tras imponerse en las primarias celebradas este sábado a la también candidata Soraya Vega. El proceso interno, que ha contado con una elevada participación de la militancia, marca el inicio de una nueva etapa en el partido tras la dimisión de la anterior dirección.

El anuncio oficial lo ha realizado el presidente de la Comisión Gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, en una rueda de prensa posterior a la jornada electoral, en la que ha destacado tanto la normalidad del proceso como la implicación de los afiliados.

Con el 100% de los votos escrutados, Álvaro Sánchez Cotrina ha obtenido el 58,95% del apoyo, frente al 41,05% logrado por Soraya Vega. Estos resultados reflejan una victoria clara del candidato cacereño, aunque con matices territoriales significativos.

En la provincia de Badajoz, Vega se ha impuesto con el 56,74% de los votos, mientras que Cotrina ha alcanzado el 43,26%. Por el contrario, en Cáceres el respaldo a Cotrina ha sido abrumador: un 83,49% frente al 16,51% obtenido por su rival. La participación también ha variado ligeramente entre provincias, alcanzando el 70,71% en Badajoz y el 75,2% en Cáceres.

En total, estaban llamados a votar 9.121 militantes, de los cuales el 72,38% ejerció su derecho, una cifra que Quintana ha valorado positivamente al considerar que refleja “el compromiso de la militancia socialista con la toma de decisiones colectivas”.

Para facilitar el proceso, se habilitaron 185 centros de votación en toda Extremadura, que funcionaron con total normalidad y sin incidentes durante toda la jornada.

Sánchez Cotrina, actual alcalde de Salorino (Cáceres), asume el liderazgo del partido en sustitución de Miguel Ángel Gallardo, quien dimitió en diciembre de 2025 tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones autonómicas. Aquella situación llevó a la creación de una comisión gestora, encabezada por Quintana, que asumió la dirección provisional del partido y convocó estas primarias con el objetivo de abrir una nueva etapa.

El nuevo secretario general tendrá ahora el reto de reorganizar la formación y definir una estrategia política capaz de recuperar la confianza del electorado extremeño en un contexto de cambio político en la región.

El proceso de renovación culminará el próximo 25 de abril con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura en Mérida, donde se elegirán los nuevos órganos de dirección del partido y se marcarán las líneas estratégicas para los próximos años.

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