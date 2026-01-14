Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en Extremadura y deja de ser aforado

Miguel Ángel Gallardo, que dimitió como líder del PSOE extremeño tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, ha renunciado este miércoles a su acta de diputado en la Asamblea. "Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea", ha escrito en su perfil de 'X'. Se trata de una decisión que "no es fruto de un arrebato", comienza concretando en el comunicado emitido.

"Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila", ha dicho Gallardo.

"Desde el momento en que presenté mi dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura decidí dar un paso atrás, alejarme del ruido y de los focos y ese silencio voluntario me ha permitido pensar con calma, mirarme por dentro y preguntarme con honestidad qué era lo mejor, no solo para mí, sino también para mi familia, especialmente para mis hijos que son los que más han sufrido con esta injusta causa", añade el escrito.

Pensando en "quienes siempre han confiado en mí"

Gallardo también señala que toma la decisión pensando en "quienes siempre han confiado en mí, especialmente para mi partido y para los miles de militantes que me eligieron para ser el secretario general de nuestro partido". "Y tras ese tiempo de reflexión he tomado la decisión de renunciar a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. Lo hago con plena convicción y con la tranquilidad de saber que es lo correcto en este momento de mi vida", precisa.

Garantías en el proceso judicial

En el texto mantiene que su prioridad "es clara y no admite distracciones". Se trata de "afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender con firmeza y serenidad mi honor y mi dignidad", ha remarcado en alusión al caso del puesto de trabajo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

"He dedicado muchos años de mi vida con absoluta entrega al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a la Diputación de Badajoz y, en los últimos meses, al PSOE de Extremadura. Siempre lo hice creyendo en un proyecto colectivo y en el valor del servicio público", ha recalcado.

Ha explicado que se trata de una "entrega total" que le llevó, según ha apuntado "a relegar algo esencial" como es su cuidado y defensa como persona "frente a quienes han querido convertir una causa judicial en un juicio mediático hasta el punto de llegar a deshumanizarme, a borrar mi trayectoria y a reducirme a un titular o a una versión interesada de quien realmente no soy".

