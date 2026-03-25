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PP y Vox cierran un principio de acuerdo para formar gobierno en Extremadura

El secretario general del PP se ha desplazado a Badajoz para cerrar este principio de acuerdo.

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

PP y Vox cierran un principio de acuerdo para formar gobierno en Extremadura | EFE

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El año pasado, los extremeños acudieron a las urnas para elegir al futuro presidente de la Junta de Extremadura. Las elecciones se adelantaron, y se celebraron al 21 de diciembre de 2025 por decisión de la que fuera la presidenta María Guardiola al fracasar las negociaciones entre los grupos para aprobar los presupuestos para la comunidad.

Aquel penúltimo domingo del año terminó con la victoria del Partido Popular consiguiendo 29 escaños, uno más que en las elecciones anteriores. Por su parte, el segundo partido más votado fue el PSOE (18) que perdió 10 escaños, mientras que Vox fue la tercera fuerza con 11 escaños.

El partido de María Guardiola no alcanzó la mayoría absoluta (33) para gobernar en solitario en Extremadura, por lo que tendría que tener negociar con Vox para un acuerdo de investidura. Este escenario era el primero de los tres en los que los populares iban a tener que afrontar de cara a formar un gobierno autonómico.

Más de tres meses después, PP y Vox han cerrado un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición. El secretario general popular, Miguel Tellado, se ha desplazado a Badajoz para cerrar el pacto del que tendremos más detalles a lo largo del día.

Por parte de Vox, el equipo negociador lo forman Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por otro lado, en Castilla y León se ha reunido el candidato popular, vencedor de las elecciones castellano leonesas del pasado 15 de marzo, Alfonso Fernñandez Mañueco, con el candidato de Vox, Carlos Pollán. Este último insiste en entrar en el Gobierno.

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