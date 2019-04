Semana clave en el caso Gürtel con la declaración de varios altos cargos del PP de Aznar

El ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos (1989-1999) declara este lunes como testigo en el juicio de Gürtel, a petición del extesorero Luis Bárcenas, en relación a las siglas PAC que figuran en la contabilidad b de la trama y que la Policía atribuyó a Paco Álvarez Cascos como receptor de comisiones.

Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y medio de cárcel, pretende desmontar con este testimonio las sospechas policiales de que el exsecretario general del PP le habría dado mil millones a él y al cabecilla de Gürtel Francisco Correa procedentes de comisiones por la adjudicación de obras del Ministerio de Fomento, cuando Cascos estaba al mando.

El extesorero justificó su petición de esta testifical en que en los apuntes de la caja b de Gürtel, "figuraría un reparto de fondos entre distintas personas supuestamente identificadas con iniciales, que da lugar a distintos informes policiales en los que de forma implícita y explícita se cita al Sr. Álvarez Cascos", al atribuirle las iniciales PAC. El propio cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ha negado en el juicio que PAC sean las iniciales del que también fue vicepresidente del Gobierno en la época de Aznar, y ha asegurado que realmente le corresponden a él como un acrónimo de Paco Correa.

La Policía apuntaló sus sospechas de que "PAC" era Álvarez Cascos en que esas mismas siglas aparecen en los papeles de Bárcenas y en que Correa manifestó en una grabación que llevó "importantes cantidades de dinero" a Bárcenas procedentes de adjudicaciones de Fomento. En ese informe, de 2014, la UDEF mantenía que "PAC" es una persona de gran relevancia, "por cuanto es el mayor perceptor en la distribución de los fondos" en las operaciones de la trama y recibía también dinero de "los beneficios generados por las campañas electorales del Partido Popular" realizadas por la organización de Correa en 2003 y 2004.

Álvarez-Cascos, que declaró en 2013 como testigo en la instrucción de la causa de los papeles de Bárcenas sobre la caja b del PP, tildó en su día a ese informe policial de "falso" y "absurdo" al dar por supuesto que recibió pagos de empresas por esas campañas en las que afirmó no haber tenido "intervención de ningún tipo".

En el juicio, Correa dijo también que él se encargaba de recaudar las comisiones del 3% que entregaban grandes constructoras a cambio de obra pública para dárselas al extesorero y que éste las distribuyera entre los ministerios, citando en concreto a Fomento y Medio Ambiente. Bárcenas refutó esta versión en el juicio y desvinculó del cobro de esas presuntas comisiones a Álvarez Cascos.

"Las funciones mías en el partido como gerente no me permitían tener capacidad de interlocución con nadie en el ámbito político. El gerente se dedica a administrar, no es interlocutor con alcaldes, ni con ministros, ni con secretarios generales", aseguró al negar haber recibido dinero de Correa ni para él ni para el PP.

Tras la comparecencia de Cascos, el martes será el turno de las testificales de los también exsecretarios generales del PP Javier Arenas y Ángel Acebes y los exministros Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, condenado recientemente a 4 años y medio por las tarjetas black en Caja Madrid y para quien Anticorrupción pide ahora 5 años de cárcel por la salida a bolsa de Bankia.