Altos cargos y afiliados piden la "dimisión inmediata" de Inés Arrimadas: "No pisa la calle"

Una treintena de cargos públicos de Ciudadanos exigen la renuncia "inmediata" de Inés Arrimadas y del Comité Ejecutivo. En un manifiesto los afiliados señalan que la actual presidenta vive "despegada de la realidad" y que utiliza a la formación "como escudo para ocultar su propia crisis".

En la misiva también advierten que la líder de la formación "no pisa la calle y no visita ni a los a los territorios ni a los cargos públicos y orgánicos" que se están "dejando la piel". "El problema de Cs no es el logo, ni el color, ni los afiliados, ni de aquellos que dimitieron de sus responsabilidades ejecutivas hace ya casi tres años. El problema de Cs es el de las personas que lo dirigen estos últimos años, que anteponen sus intereses personales y económicos, atrincherándose en el cargo, al interés general del partido y de España", añaden.

La sombra de Albert Rivera

A juicio de los militantes firmantes, la principal diferencia con el proyecto del anterior presidente, Albert Rivera, es que "el núcleo más cercano a Inés Arrimadas" lo conforman "los que se afiliaron al calor de las encuestas, viniendo a mesa puesta, exigiendo puestos y cargos".

El descontento interno es tan evidente que los afiliados aseguran que ya "no hay excusas" para convocar una asamblea extraordinaria para elegir una nueva Ejecutiva, que vuelva a la senda marcada por Rivera: "Ha llegado el momento de dar la voz a los afiliados y que ellos decidan, en una asamblea general extraordinaria, qué refundación quieren. Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, la dirección del partido quiere, otra vez, ganar tiempo para poner a los afiliados contra la espada y la pared en enero. Demasiado tarde", matizan.

Debacle en las andaluzas

En los últimos comicios al Parlamento de Andalucía, los naranjas pasaron de 21 a 0 escaños, desapareciendo así del mapa electoral en dicha comunidad. Un varapalo para Ciudadanos que precipitó la salida del candidato Juan Marín.

No es el único batacazo que ha sufrido el partido en los últimos tiempos. En las elecciones de la Comunidad de Madrid también se quedó fuera de la Asamblea y en Castilla y León se quedó solo con un escaño, el de Francisco Igea.