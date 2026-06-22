Bernabé acusa al gobierno de Mazón de "sustraer y manipular pruebas" sobre la gestión de la DANA

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado este lunes al Gobierno valenciano de haber "sustraído y manipulado pruebas" para ocultar lo ocurrido durante la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Lo ha hecho durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, donde calificó la actuación de la Generalitat como "la anatomía del despropósito".

En una intervención de marcado tono político, Bernabé defendió que el Gobierno de España estuvo permanentemente a disposición de la emergencia y reprochó a la Generalitat la falta de previsión, coordinación y transparencia durante las horas más críticas. Según ha afirmado, la información compartida entre administraciones fue "asimétrica", ya que el Ejecutivo autonómico no facilitó toda la documentación ni los registros disponibles.

"Lo que hubiera salvado vidas era avisar"

Uno de los principales ejes de su comparecencia fue la gestión de la alerta a la población. Bernabé insistió en que la clave no era que el Estado asumiera el mando de la emergencia mediante la declaración del nivel 3, sino que la ciudadanía hubiera recibido el aviso con suficiente antelación.

En respuesta a las críticas de algunos grupos parlamentarios, defendió que retirar las competencias a la Generalitat durante la emergencia habría sido contrapruducente y aseguró que la administración autonómica era responsable de adoptar las decisiones operativas sobre el terreno. "Lo que hubiese salvado la vida de las personas fue haber avisado", afirmó durante su intervención.

La delegada recordó además que fue ella quien comunicó al Cecopi el desbordamiento en Paiporta tras recibir información de la alcaldesa del municipio y aseguró que desconocía que esa información no estuviera siendo ya gestionada por los responsables autonómicos.

Acusaciones sobre la manipulación de pruebas

Bernabé también denunció que determinadas pruebas relacionadas con la gestión de la emergencia fueron extraídas y difundidas de forma irregular. En concreto, señaló las grabaciones de las llamadas al 112, de las que aseguró que "salieron del Cecopi de forma irregular" y fueron posteriormente manipuladas.

Asimismo, acusó a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de haber faltado a la verdad durante su comparecencia en la comisión al referirse a las competencias del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana durante la emergencia.

Bernabé defiende la reconstrucción impulsada por el Estado

En la parte final de su intervención, Bernabé reivindicó la actuación del Gobierno central en la fase de reconstrucción posterior a la catástrofe. Aseguró que el Estado ha movilizado más de 9.600 millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas y destacó que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado más del 90% de las indemnizaciones.

La delegada calificó la respuestas estatal como "una movilización histórica sin precedentes" y cuestionó la aportación económica realizada por la Generalitat en el proceso de reconstrucción.

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