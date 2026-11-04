Vicente Vallés analiza la reacción del PSOE tras la dimisión de Óscar Puente: "De repente, la consigna es la contraria"

Una de las características de la política de estos tiempos es que aquellos que ocupan posiciones de poder se conceden a sí mismos el derecho de defender una cosa y su contraria, sin que eso les provoque ninguna incomodidad. El último episodio lo hemos vivido con la dimisión del ministro Óscar Puente.

Durante los seis días siguientes al accidente de trenes en Toledo, tanto los portavoces socialistas como el propio ministro defendieron la imperiosa necesidad de que fuese Óscar Puente quien recuperara la confianza de los ciudadanos en nuestra red ferroviaria. Y, por tanto, bajo ningún concepto debía dimitir, porque, según esa tesis, el ministro no tenía culpa de nada.

Pero, de repente, al sexto día Óscar Puente dimitió, y desde entonces la consigna es justo la contraria. La consigna es que Puente ha tomado una decisión honorable y de gran altura política. Y en la sala de máquinas de la campaña socialista ya han establecido el nuevo eslogan. El primero en hacerlo circular ha sido el presidente, desde el palacio de la Moncloa. Y consiste en decir que no todos los políticos son iguales. Según esa doctrina, los socialistas son mejores porque sí dimiten.