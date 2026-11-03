Juan Jesús Vivas, tres meses después del asalto masivo: "Ceuta se ha convertido en un CETI"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha acusado al Gobierno de mostrar "falta de voluntad política" para resolver la crisis migratoria en Ceuta. Más de tres meses después del asalto masivo del 30 de julio, la ciudad autónoma mantiene la presencia de unos 15.000 migrantes sin que el Ejecutivo haya aclarado qué medidas prevé adoptar ni en qué plazo espera recuperar la normalidad.

Vivas sostiene que no se ha producido "ni una sola devolución" a Marruecos durante ese periodo y reprocha al Gobierno que no haya contestado las preguntas planteadas por el Ejecutivo ceutí. Sus críticas se centran en los procedimientos de devolución, la interlocución con las autoridades marroquíes y la situación de los menores.

Reclama explicaciones sobre las devoluciones

Juan Jesús Vivas exige conocer qué actuaciones se han llevado a cabo y distinguir entre los retornos voluntarios, las expulsiones por delitos y los procedimientos de devolución a los que alude en sus declaraciones.

"Queremos saber si solo se han producido retornos voluntarios o expulsiones por delitos, por qué no se ha ejecutado ninguna devolución conforme a la ley, si la vuelta a la normalidad depende de la voluntad de los migrantes de que se quieran ir y por qué retiró del Consejo de Ministros el decreto para agilizar los procedimientos de devolución", ha señalado.

Con estas preguntas, Vivas reclama al Ejecutivo central que concrete tanto las decisiones adoptadas como los motivos por los que, según denuncia, no se han aplicado otras medidas previstas.

Otra de las principales críticas del presidente de Ceuta es la ausencia de una fecha para resolver la situación. Vivas asegura que el Gobierno no ha explicado cuándo espera que la ciudad vuelva a la normalidad ni por qué se suspendió el operativo de retorno desplegado en las primeras horas. También reclama información sobre las gestiones con Marruecos. A su juicio, el Gobierno debe aclarar qué obstáculos impiden avanzar y qué resultados está obteniendo de la relación bilateral.

La repatriación de menores, foco de críticas

La situación de los menores ocupa un lugar destacado en las reclamaciones del presidente autonómico. Vivas ha solicitado su repatriación a Marruecos y ha recordado declaraciones de Pedro Sánchez y de los responsables de Justicia y Exteriores que, según afirma, apuntaban a un regreso lo antes posible. Considera que el Gobierno ha cambiado de postura y le exige explicar las razones. También le reclama que pida a las autoridades marroquíes colaboración para culminar los expedientes de repatriación.

"Si dicen que hay una buena relación con Marruecos, lo cual no creo que sea así, deben pedir que facilite la culminación de los expedientes de repatriación de los menores", ha manifestado.

Vivas responsabiliza a Pedro Sánchez

En su intervención, Vivas ha comparado la actuación del Ejecutivo con la mantenida durante la crisis de mayo de 2021. Según su valoración, el Gobierno identificó a Marruecos como responsable, mientras que ahora mantiene una actitud que ha calificado de "sumisión". El presidente de Ceuta también ha expresado su confianza en la acción de la Justicia para esclarecer lo ocurrido y ha reivindicado el respaldo que, asegura, recibe la ciudad desde distintos puntos de España.

"Un caballa nunca se rinde", ha afirmado antes de insistir en su exigencia de respuestas. Su conclusión ha sido tajante: "El responsable de todo es Pedro Sánchez y el Gobierno de la nación".

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