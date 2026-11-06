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Ábalos ve una "evidente coincidencia temporal" entre el registro de su casa y las declaraciones de Koldo

El exministro cuestiona la necesidad del nuevo registro de la UCO en su domicilio de Valencia y denuncia el "señalamiento público" de su pareja, Andrea de la Torre.

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha señalado este viernes la "evidente coincidencia temporal" entre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó el jueves en su domicilio de Valencia y las declaraciones de su exasesor Koldo García sobre un "presunto intento de soborno del PP".

En un mensaje publicado en su cuenta de X desde prisión, donde cumple la condena de 24 años y tres meses que le impuso el Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, Ábalos ha asegurado que no quiere atribuir intenciones que desconoce, aunque tampoco pretende fingir que la coincidencia entre ambos acontecimientos no le llama la atención.

"No voy a atribuir intenciones que desconozco, pero tampoco voy a fingir que no llama poderosamente la atención", ha escrito el exdirigente socialista.

El mensaje llega después de la operación desarrollada el jueves por la UCO, que incluyó el registro de su vivienda, la detención de seis personas, entre ellas su pareja, Andrea de la Torre, y un requerimiento a Adif Alta Velocidad para que aportara información sobre presuntos contratos "amañados". Todos los detenidos quedaron en libertad poco después.

Ábalos cuestiona el nuevo registro

El exministro ha criticado la intervención policial y ha asegurado desconocer su "necesidad, oportunidad o proporcionalidad". A su juicio, el registro se ha convertido en un nuevo "espectáculo", un "señalamiento público" y un "escarnio".

También ha lamentado los perjuicios que, según sostiene, ha causado la actuación a su pareja, especialmente porque el domicilio ya había sido registrado anteriormente sin que, afirma, se obtuvieran evidencias que sustentaran las acusaciones.

Ábalos ha calificado la intervención de "innecesaria y desproporcionada" y ha puesto el foco en la situación de Andrea de la Torre, a quien considera que se está presentando públicamente "como si formara parte de una organización criminal".

Defiende la compra de la vivienda de su pareja

Sobre el inmueble adquirido por De la Torre en 2024 y que algunos medios relacionan con hipotéticas mordidas, el exministro ha asegurado que la compra se realizó mediante dos préstamos.

Según Ábalos, su pareja podría haber aportado toda la documentación relativa a esas operaciones si se le hubiera solicitado.

El exministro ha cuestionado así que se haya relacionado públicamente a De la Torre con posibles irregularidades sin que, según sostiene, se le haya requerido previamente esa información.

Niega negocios con otro de los detenidos

Ábalos también se ha referido a Cristian Corvillo, otro de los arrestados en la operación y militante socialista que condujo el vehículo en el que Pedro Sánchez realizó su campaña de primarias en 2017.

El exministro ha negado haber mantenido relaciones de negocios con Corvillo, aunque ha reconocido que lo conoce por su actividad política.

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