El PP presenta "el cambio necesario" como lema para las elecciones del 29-N

El Partido Popular ya tiene lema para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "El cambio necesario" es el eslogan elegido por los populares para una campaña que comenzará oficialmente en Badalona, municipio gobernado por Xavier García Albiol, dirigente del PP que ha destacado por sus posiciones sobre la inmigración irregular y la ocupación de viviendas.

El anuncio llega a tres semanas de la cita con las urnas. Desde Ávila, donde ha participado en la presentación de las candidaturas del partido, el secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha defendido la necesidad de emprender una "reconstrucción nacional" si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa.

Según Tellado, "el lema de campaña del PP es lo que quiere la gente: el cambio y quedan tres semanas y dos días para que Sánchez sea pasado y para que España tenga un nuevo futuro".

Tellado apuesta por una "reconstrucción nacional"

Durante su intervención, el dirigente popular ha cargado contra la gestión del Ejecutivo y ha asegurado que "Sánchez recibió un país que funcionaba y va a dejar un país en el que no hay una sola cosa que esté mejor que cómo la encontró en el año 2018".

También ha acusado al Gobierno de dejar "una España sin Presupuestos Generales del Estado desde el año 2022, una España incapaz de aprobar leyes y con un Congreso de los Diputados sin mayorías para absolutamente nada".

Ante esta situación, Tellado ha defendido recuperar "el orden" en las cuentas públicas, las fronteras, los servicios públicos, las instituciones y las calles. Además, ha recordado las palabras de Feijóo sobre el reto que afrontaría su Ejecutivo: "el próximo Gobierno de España va a afrontar la misión más difícil desde la etapa de Adolfo Suárez".

Críticas a Óscar Puente y al Gobierno

El secretario general del PP también se ha referido a la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes. "Óscar Puente está donde siempre debió estar: en su casa", ha afirmado.

Tellado ha calificado al Ejecutivo como "el peor Gobierno de la democracia en España" y ha asegurado que "el Ministerio de Ábalos y de Puente ha sido el museo de los horrores de esta etapa gris de la historia de España".

Por último, ha respaldado a los candidatos del PP de Ávila y ha recordado la figura de Adolfo Suárez, enterrado en la catedral de la ciudad, donde figura la inscripción "la concordia fue posible".