Alberto Núñez Feijóo: "Hoy no podré darles un Gobierno, pero sí una seguridad y una esperanza"

Podríamos decir que el mismo Alberto Núñez Feijóo se ha encargado de que su pleno de investidura haya muerto matando. El candidato a presidente del gobierno se supo perdedor de la votación desde el primer momento: "Asumo que previsiblemente no lo conseguiré, llámenlo fracaso si quieren" dijo el líder de la oposición para justo a continuación dar la estocada: "Pero ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño o en la mentira".

Núñez Feijóo ha reprochado a Pedro Sánchez una vez más desde la tribuna que el pasado miércoles no fuese él quien le diese la réplica. "Suba usted ahora, suba usted aquí, no se esconda ante nadie. Suba y hable claro, sin rodeos. Tenga el valor de decirnos lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno. Tenga la valentía que no tuvo el martes para que nuestro país sepa lo que usted piensa de las exigencias claras y nítidas de los independentistas" espetó el candidato al presidente en funciones.

"Tenga el valor de decirnos lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente"

Feijóo consciente de que los 172 síes con los que cuenta no serán suficientes hizo un último intento dirigido a la bancada socialista. "Yo le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios y de la Transición española. No lo sean, no merece la pena serlo. No sean ustedes tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales. Apelar a la coherencia y a la conciencia no es apelar al transfuguismo, sino a la integridad personal y política" ha argumentado.

A partir de hoy para el PP "solo quedan dos salidas" una es la que llama Feijóo "el gobierno de la mentira" y la otra la repetición electoral. Sobre cada una de ellas profundizó: "La primera de ellas, el engaño clamoroso a los electores será la formación de un gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira, porque ante lo expuesto a los ciudadanos ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio. O han mentido los partidos independentistas en esta Cámara, o ha mentido y mentirá el PSOE. Me atrevo a adivinar cuál de los dos está mas cerca de la posible mentira de ahí los insultos y los silencios" acusó, Feijóo.

El candidato hizo dos preguntas dirigidas directamente al líder del PSOE: "¿Amnistía sí o no? Yo digo no, ¿y usted" Referéndum ¿Sí o no? Yo digo no ¿y usted, señor Sánchez?". Después el presidente del PP expuso su posición "ante las imposiciones minoritarias, libertad; ante los privilegios de un élite política, igualdad; ante todo la dignidad propia de todos y todas las españolas".

Finalizó su turno Feijóo dirigiéndose a la ciudadanía: "Hoy no podré darles un Gobierno, pero sí creo que hemos podido darles una seguridad y una esperanza. La seguridad de que hay una fuerza política, la mas numerosa, que va a defender los intereses políticos que la mayoría de los españoles compartimos y la esperanza de que más pronto que tarde lo haremos desde el gobierno y con un presidente al servicio de todos los españoles".