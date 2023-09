Alberto Núñez Feijóo: "Tengo principios, límites y palabra (...) estoy aquí porque he ganado"

En un pleno de investidura que, salvo sorpresa mayúscula, será fallido es previsible que abunde la "teatralización". Más allá de la expectativa de saber si el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo iba a saludar en gallego como idioma nativo o iba a dar todo su discurso en castellano, lo cierto es que arrancó su intervención con un golpe de efecto.

"La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente este conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga ¿Con esto bastaría, no?" expuso Feijóo en su comienzo para contestarse a si mismo: "Pues no, no voy a defender esto. Tengo principios límites y palabra".

"Ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno justifica los medios"

Tras los aplausos de refuerzo de los suyos, continuó Feijóo argumentando por qué rechaza el peaje que parece estar obligado a pagar Pedro Sánchez si él si quiere conseguir sacar adelante una próxima investidura. "Tengo un deber que no voy a eludir, en primer me debo a más de 8 millones de compatriotas que le dieron la victoria al PP en las pasadas elecciones y no voy a abusar de la confianza de los votantes, yo no. En segundo lugar tienen mi respeto más de 3 millones de españoles que respaldaron a otras formaciones que no son la mía y que me han confirmado su apoyo a esta investidura y finalmente me siento representante de la inmensa mayoría de los españoles que el 23J votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral la amnistía, la autodeterminación ni ninguna fórmula equivalente o análoga".

Siguió rechazando una hipótetica amnistía implorando también a la Carta Magna: "Preservo en mi diario las reiteradas ocasiones que a lo largo de mi vida prometí guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jamás lo hice por imperativo legal" en clara alusión a la fórmula que utilizaron diferentes miembros del Gobierno de coalición la pasada legislatura. Y prosiguió: "Para mí ni jurídica ni éticamente es aceptable", para añadir: "Fuera de la Constitución no hay democracia. Ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno justifica los medios. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del Gobierno. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser ser presidente del Gobierno y no paso por traicionar la confianza que me dieron para ser presidente del Gobierno porque además defendiendo todo esto mi partido ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones."

Apelando a la "normalidad democrática" Feijóo ha querido poner en valor los resultados del Partido Popular el pasado 23J, "ganamos las elecciones de forma incontestable, con 16 escaños más que la segunda fuerza, mayoría absoluta en el Senado, y con más diputados, 137, de los que nunca ha alcanzado el actual presidente en funciones en las 5 elecciones a las que se presentó".

Dicho esto el líder popular se preguntó "¿Por qué alguno de los presentes no quieren que yo esté aquí?" y también para esta cuestión dio su respuesta "Estoy aquí porque he ganado, y porque acepté la propuesta del Jefe del Estado, pero también porque quiero ofrecerle a mi país una alternativa que reponga la concordia, la igualdad, la ambición colectiva que nuestro país ha perdido" e incide en lo que parecía que iba a dar paso a la presentación de un proyecto político: "El futuro de España no está descontado".

Sin embargo, no fue hasta pasados los 20 primeros minutos en los que Feijóo anunció la primera medida en la que trabajará si mañana o el viernes consigue el respaldo de la Cámara. "Incorporar al Código Penal un delito de deslealtad constitucional como ocurre en la mayoría de nuestro entorno y en segundo lugar volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos".

Feijóo ha echado en cara a Pedro Sánchez que "es mentira que no exista otra alternativa" a ceder a las peticiones independentistas y asegura que "ni el independentismo puede pretender ni el PSOE permitir que decida por todos los españoles Bildu, que hace menos de 6 meses llevaba a 40 condenados por terrorismo en sus listas, no se puede permitir que decida por todos los españoles ERC, que se jacta de obligar al socialismo de hacer siempre lo contrario de lo que promete, y que decida por todos los españoles 'Junts', menos aún, después de escuchar todo lo que ha exigido".

En su discurso ha querido agradecer a quienes le han brindado el 'sí'. "A Vox le agradezco su respaldo responsable y generoso. A pesar de todas nuestras discrepancias y pese a ser la tercera fuerza del país no lo han condicionado a su presencia en el Gobierno. Igualmente he obtenido el apoyo de CC y UPN sin más contrapartidas que las expuestas públicamente" y ha vuelto a insistir: "Así he llegado y solo así es como aspiro a tener la mayoría necesaria para ser investido. De otro modo no, así sí".

Ha sido un gallego el primer candidato a presidente del Gobierno cuyo pleno de investidura se celebra en lenguas cooficiales, con traducción simultánea y subtítulos. Alberto Núñez Feijóo ha subido hoy a la tribuna del Congreso de los Diputados y aunque había dudas sobre el idioma que elegiría para el saludo finalmente el castellano se ha impuesto en su intervención.

Respaldado por 11 de sus presidentes autonómicos Feijóo ha comenzado a exponer su programa de gobierno en un discurso en el que expone iniciativas económicas, sociales e institucionales a la vez que reiterará su rotundo rechazo a una hipotética amnistía a los líderes del 'procés'.

Guión del pleno

El guión del pleno de investidura es el mismo que en las ocasiones pasadas. Alberto Núñez Feijóo, en su papel de candidato ha sido el encargado de abrir la ceremonia sin límite de tiempo. Tras su intervención, la presidenta de la cámara, Francina Armengol, hará un receso para que el debate continúe a primera hora de la tarde con la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor que tendrán 30 minutos cada uno.

Será el PP quien cierre las intervenciones en la segunda sesión del miércoles, día en el que tendrá lugar la primera votación.

Feijóo se encamina hacia dos votaciones que previsiblemente serán fallidas ya que solo cuenta con 172 apoyos frente a los 178 diputados que votarán en contra. Entre los síes cuenta con los de su propio grupo, Vox, UPN y CC mientras que en el bloque del 'no' se sitúan PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG.