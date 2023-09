Sánchez ningunea a Feijóo y no interviene en la investidura: "Me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo"

Todo apuntaba a que la amnistía sería la palabra clave sobre la que giraría el debate de investidura del candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo. Y sí, el líder del Partido Popular arrancaba su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados cargando contra ella, contra esa condición que imponían los independentistas catalanes para apoyar un Gobierno.

Lo que no parecía tan previsible ha sido la aparición de Óscar Puente, a quién los 'populares' le arrebataron la alcaldía de Valladolid pese a ser la lista más votada y la no-intervención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que a días del debate decidió delegar este discurso en el diputado socialista para mostrar las "contradicciones" del Partido Popular. También han faltado algunas voces como la de Podemos, que piden a la líder de Sumar no convertirse en una "comparsa" del PSOE.

La sesión comenzaba puntual a las 12.00 horas. En el interior del hemiciclo se ha podido ver a algunos 'barones' territoriales arropando a Feijóo, como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Ha reivindicado su rechazo las exigencias de partidos como Junts y ERC por "principios, límites y palabra", descartando así su apoyo a esta investidura. Feijóo apunta que fuera de la Constitución no hay democracia.

"La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso", ha proclamado Feijóo.

La primera jornada del debate de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijóo concluía cerca de las 21.20 horas de este martes, tras siete horas y media de sesión plenaria en el Congreso. El debate se reanudará a las 09.00 horas de la mañana del miércoles con las intervenciones de Bildu y el PNV.

Feijóo: "Fuera de la Constitución no hay democracia"

Alberto Núñez Feijóo ha defendido ante la Cámara Baja su programa electoral. La salud mental, la ley de Educación o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han estado presentes en el discurso. En definitiva, ha realizado seis propuestas de pacto de Estado ante el hemiciclo.

En su discurso, ha desgranado algunas de las medidas que implantaría si llega a Moncloa: reducirá el IRPF a las rentas bajas y medias (con ingresos de hasta 40.000 euros), extenderá temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, pescado y conservas. Además de una ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público.

Más médicos para la salud mental

El candidato del PP ha prometido más médicos para la salud mental en la sanidad pública y un MIR extraordinario para médicos de familia, primando a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural.

Ley de Educación

Feijóo también propone negociar con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con la sociedad civil una ley educativa "para que no cambie con el Gobierno siguiente".

"Rechazo tajantemente que la educación sea un arma de enfrentamiento político, es el futuro (...) es eso lo que hemos dañado con ocho reformas educativas desde el inicio de la democracia". Además, plantea avanzar en una ley educativa "más inclusiva" para evitar 17 EBAU diferentes.

Subir el sueldo de los trabajadores

El líder de los 'populares' propone subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio "con criterios objetivos" y reprocha que la subida que aprobaron los socialistas se encuentra por debajo de lo que se han incrementando los precios.

La amnistía, defendida por Sumar y atacada por el PP

La portavoz en el Congreso de Sumar, Marta Lois, ha reivindicado la amnistía como "una oportunidad para pasar página" en Cataluña y asegura que esta ley no va dirigida "a las élites políticas", sino para "cientos de personas anónimas".

"Parece que es una desgracia de quienes quieren seguir viviendo del conflicto y sacar rédito de él", decía la portavoz, quién preguntaba a Feijóo "cuál es su miedo" a esta posible ley de amnistía. Desde la formación que lidera Yolanda Díaz dan por hecho que la investidura de Feijóo fracasará y que sí saldrá adelante la de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo sigue tendiendo la mano y ofrece al líder socialista una "alternativa" basada en seis pactos de Estado para "reponer la concordia, la igualdad y la ambición colectiva" frente a la amnistía y la hoja de ruta que busca "imponer la minoría". Además, ha apelado a Junts y PNV subrayando que él es un "presidente de fiar (...) no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos".

El líder natural de Galicia incide en que él no va a renunciar a la igualdad de los españoles ni va a pasar "por ningún aro que me impongan en contra del interés general" para ser presidente del Gobierno. "Reitero porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para hacerlo".

Óscar Puente, se 'cuela' por sorpresa para representar al PSOE

No, Pedro Sánchez no ha intervenido en el debate de investidura celebrado este martes. El presidente del Gobierno en funciones delegó en Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, el turno de réplica. Según fuentes de Ferraz, era una noticia que poca gente conocía porque querían que no se enterase la oposición.

Puente, a pesar de ser la lista más votada en Valladolid, no es el alcalde de la ciudad, puesto que PP y Vox unieron sus votos y Carnero le arrebató el bastón de mando. El diputado del PSOE se ha dirigido a Feijóo "de ganador a ganador" y le ha pedido que le explique "cómo es eso del ganador de las elecciones y la lista más votada" porque "no acabamos de cogerlo".

Gritos de "cobarde, cobarde" a Sánchez

Con esta 'sorpresa' por parte del PSOE de que fuera Puente quién bajara las escaleras del Congreso para dirigirse a la tribuna, querían ejemplificar una situación similar que ocurrió tras las elecciones del 28M y mostrar sus "contradicciones".

"Me pedía seis debates (...) ahora no es capaz del segundo"

Algo que desde el Partido Popular han criticado y Feijóo ha calificado de "lamentable" que el jefe del Ejecutivo no le haya dado la réplica en el debate. Creen que Sánchez "ha cruzado un límite" y que no "es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE".

"Me pedía seis debates en la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo", unas palabras que han provocado que la bancada del PP se pusiera en pie y comenzaran a gritar "cobarde, cobarde", en referencia al presidente del Gobierno.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol ha tenido que pedir silencio y "respeto" en la Cámara y ha asegurado que no iba a permitir "insultos": "Esto no es un patio de colegio".

Tras este revuelo, Yolanda Díaz, ha proclamado que el "espectáculo" es un "lujo" de los que no necesitan la política y que la ciudadanía "no puede perder más tiempo". "El espectáculo es un lujo que solo se pueden permitir los privilegiados, los que no necesitan la política. La ciudadanía no puede perder más tiempo", escribía a las 16.42 horas en la red social 'X'.

¿Cuenta el PP con el apoyo de Vox? Abascal recrimina a Feijóo en la investidura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reafirmado el apoyo de sus diputados a la investidura del PP, aunque le ha reprochado que no respaldara sus mociones de censura contra Pedro Sánchez recriminándo al presidente de los 'populares' los argumentos que utilizaron para abstenerse.

Abascal ha lanzado varias 'pullas' al PP utilizando los argumentos que emplearon para rechazar y abstenerse en las mociones presentadas. "Yo podría decirles hoy, a modo de reproche, aquello de que hay que saber sumar, de que no dan los números para esta investidura o que es una investidura ociosa, incluso que es un balón de oxígeno para el PSOE o simple propaganda, pero no lo voy a decir porque además no lo creo".

ERC avisa a Sánchez: "Una amnistía debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, haciendo uso del catalán -aunque en su segunda intervención ha usado el castellano- avisa al líder de los socialistas que una hipotética ley de amnistía por los hechos del 1 de octubre de 2017 "debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O".

"La amnistía no es el final", asegura mientras insiste en que las conversaciones acaben en un referéndum. También le ha repetido a Feijóo que no tiene mayoría para gobernar porque el sistema es representativo "ni es Pasapalabra, ni es la Champions ni es Rolland Garros", ha indicado y por tanto "no gana quien gana" sino quien puede sumar para gobernar. "Y usted, señor Feijóo, simplemente no puede".

Junts reitera las condiciones de Puigdemont para la investidura

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el debate para reiterar las condiciones que exponía Carles Puigdemont para iniciar una negociación sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez y lo ha hecho subrayando que ese proceso aún "no está" abierto, pero "se espera".

"Estamos hablando de que, si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico", ha manifestado Nogueras. En el turno de réplica, Feijóo respondía asegurando que "los acuerdos para ser históricos tienen que ser legales. Y si no nos gustan, habrá que votar y ver si se cambian. Tenga usted cuidado con hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirá que la han engañado".

Votación a mediodía

Después de más de siete horas de sesión de investidura, el debate se ha interrumpido y se retomará mañana miércoles a las 09.00 horas.

Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que podría tener lugar a mediodía y que se hará por llamamiento, es decir, se nombrará a cada diputado y este se pondrá en pie para proclamar su voto: 'sí', 'no' o 'abstención'.

La hora en que se anuncie el resultado de esta 'primera vuelta' marcará el Pleno que habrá que celebrarse en 48 horas, el viernes 29 de septiembre, en caso de que Feijóo no logre, como se prevé, la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.