Uno de los momentos más llamativos de la entrevista de Pedro Sánchez en Espejo Público de Antena 3 ha llegado precisamente durante su despedida. Después de responder a las preguntas de Susanna Griso sobre diferentes asuntos de actualidad, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha protagonizado un intercambio con la periodista en el que ha dejado clara su intención de continuar al frente del Ejecutivo durante los próximos cuatro años.

Al finalizar la conversación, Griso ha agradecido al presidente su presencia en el programa y le ha pedido que no deje pasar tanto tiempo antes de regresar al plató. "No sea tan caro de ver, porque tres años son muchos, ¿eh?", le ha comentado la periodista, en referencia al tiempo transcurrido desde su anterior visita en 2023.

"¿En la oposición? No, no, en el Gobierno"

Sánchez ha recogido la invitación de la presentadora y ha respondido con una promesa para los próximos años: "Bueno... En estos próximos cuatro años a lo mejor me dejo caer un poco más por aquí".

Susanna Griso ha aprovechado entonces para lanzarle una pregunta con cierta ironía sobre su futuro político: "¿En la oposición?".

"No, no, en el Gobierno", ha contestado entre risas el presidente, que ha reafirmado así su confianza en continuar en la Moncloa después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Su futuro cuando abandone la Moncloa

La conversación también ha dejado espacio para abordar qué hará Pedro Sánchez cuando termine su etapa como presidente del Gobierno. Preguntado por sus planes una vez que abandone la política al frente del Ejecutivo, el dirigente socialista ha asegurado que su intención es dedicar más tiempo a su familia, aunque considera que ese momento todavía queda lejos.

"Pues con mi familia. Pero eso será dentro de un tiempo. Siempre se ha especulado con un cargo internacional pero no hay mejor cargo ni mejor posición que ser el presidente del Gobierno del mejor país del mundo", ha afirmado. Con estas palabras, Sánchez ha descartado por el momento entrar en especulaciones sobre posibles responsabilidades internacionales y ha reivindicado su actual cargo.