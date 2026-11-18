El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la entrevista en Espejo Público de Antena 3 la legalidad de la financiación del PSOE y ha asegurado tener "absoluta tranquilidad" ante las investigaciones judiciales que afectan a su entorno político y familiar. Preguntado por los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como por las pesquisas sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la existencia de casos de corrupción, aunque considera que otros procedimientos abiertos carecen de fundamento.

Sánchez también ha respondido a las preguntas sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las cuentas del PSOE y sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que se concedieron 53 millones de euros durante la pandemia. El presidente ha defendido la transparencia de su partido, ha pedido respetar la presunción de inocencia y ha rechazado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intercediera ante él para favorecer a la compañía.

Sánchez niega una financiación ilegal del PSOE

Ante la posibilidad de que el PSOE pueda ser investigado por financiación ilegal después de las elecciones generales, Sánchez ha rechazado cualquier irregularidad y ha defendido la colaboración de su partido con la Justicia: "Absoluta tranquilidad desde el plano de la financiación de mi partido. No nos hemos financiado irregularmente, es transparente. De hecho, la UCO ha ido al tribunal de cuentas a ver donaciones, una información que traslada el partido como corresponde a todas las organizaciones", ha defendido ante la periodista Susanna Griso.

"Estamos hablando de cantidades nimias, venimos de una etapa en la que al tesorero del PP se le pillaron 40 millones de euros en cuentas en Suiza"

El presidente también ha restado importancia a las cantidades investigadas y ha comparado la situación del PSOE con los casos de corrupción que afectaron al Partido Popular: "Respetemos la presunción de inocencia. Estamos hablando de cantidades nimias, venimos de una etapa en la que al tesorero del PP se le pillaron 40 millones de euros en cuentas en Suiza. Yo le digo: absoluta tranquilidad, transparencia y colaboración con la justicia en materia de financiación del PSOE", ha señalado.

Sánchez ha insistido en diferenciar los procedimientos judiciales abiertos de aquellos que ya cuentan con una sentencia condenatoria, al tiempo que ha reivindicado la gestión de las cuentas socialistas: "En el caso del PP hubo una condena, en nuestro caso no es así; hay una investigación. Yo defiendo no solamente la limpieza, sino la transparencia del PSOE, que no se ha financiado irregularmente. Es el partido más transparente en comparación por ejemplo con el PP o Vox, que están a años luz".

Niega presiones de Zapatero con Plus Ultra

Otro de los asuntos abordados ha sido el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de fondos públicos durante la pandemia. Preguntado por las informaciones sobre presuntos pagos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte de antiguos directivos de la compañía, Sánchez ha asegurado que nunca recibió ninguna petición para intervenir en favor de la empresa.

"Me he reunido muchas veces con Zapatero y nunca me ha preguntado por el estado de ninguna empresa, tampoco de Plus Ultra. Nosotros creamos un fondo para rescatar a través de préstamos, no un rescate a fondo perdido, muchas empresas afectadas por la pandemia. Nosotros rescatamos a todas las compañías aéreas, no solo a plus ultra. Gracias a ello salvamos en el sector del transporte aéreo miles de empleos", ha explicado.

"Perder la licencia de vuelo España-Venezuela era un problema y eso justificó el préstamo a Plus Ultra"

El jefe del Ejecutivo ha defendido la decisión de conceder las ayudas y ha argumentado que la conexión aérea entre España y Venezuela tenía especial importancia para los ciudadanos de ambos países. "Somos el único país en el que ninguno de estos rescates ha sido tumbado por la justicia europea a diferencia de lo que ocurrió en otros países. En el caso de Plus Ultra, para una diáspora tan importante de venezolanos en España y también de españoles en Venezuela, el perder la licencia de vuelo España-Venezuela era también un problema. Eso justificó desde el punto de vista político el préstamo a Plus Ultra", ha señalado.

Sánchez también ha defendido asimismo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo vinculado a la concesión de las ayudas, y ha pedido esperar al resultado de las investigaciones: "La presidenta de la SEPI es una persona absolutamente íntegra y el tiempo lo demostrará, vamos a ver en qué queda".

"Hay casos reales y otros ficticios"

El presidente del Gobierno también ha reconocido su responsabilidad política por los nombramientos realizados durante su mandato, en un contexto marcado por las investigaciones que afectan a antiguos integrantes de su Ejecutivo y del PSOE. "He sufrido casos de corrupción, desgraciadamente. Soy responsable político de todas las decisiones y de todos los nombramientos que hago como presidente del Gobierno. Si usted compara mi etapa de Gobierno con etapas previas, la corrupción ha estado presente en el caso por ejemplo de Ábalos... pero estamos hablando de un único ministro de una miríada de ministros. Hay casos de corrupción que son reales y otros que son ficticios como el de mi mujer, mi hermano y el fiscal general", ha manifestado.

"Discrepo de manera sustantiva y rotunda de la instrucción que ha hecho la jueza Biedma"

Asimismo, ha rechazado que exista una vinculación acreditada entre el PSOE y las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez contra determinados miembros de la judicatura. El jefe del Ejecutivo ha sido preguntado por las acusaciones de que la exmilitante socialista habría participado en actuaciones dirigidas contra la jueza Beatriz Biedma, responsable de instruir el procedimiento judicial relacionado con su hermano, David Sánchez. Aunque ha asegurado que condenaría cualquier actuación de estas características, también ha cuestionado abiertamente la investigación de la magistrada.

"En este caso me pierdo, Susanna. El propio auto del juez Pedraz señala que no hay ningún caso de vínculo entre este caso y el PSOE. Por supuesto, absoluta condena si hubiera pasado, sería para mí gravísimo. Pero discrepo de manera sustantiva y rotunda de la instrucción que ha hecho la jueza Biedma", ha afirmado Sánchez, remitiéndose a una resolución judicial para defender que no existe una conexión entre las actuaciones investigadas y su partido.

Denuncia una "línea roja inasumible"

El presidente también ha defendido a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez, cuyos procedimientos judiciales considera injustificados. Aunque ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia, ha denunciado que las investigaciones se están llevando demasiado lejos por la relación familiar de ambos con el jefe del Ejecutivo: "Absoluta colaboración con la justicia. Pero creo que forzar el derecho penal como se está haciendo simplemente porque Begoña sea mi mujer y David mi hermano me parece que es haber traspasado una línea roja que me parece inasumible y que tiene mucho que ver con que la imposibilidad del PP de ganar las elecciones", ha señalado.

Por qué no ha limitado los aforamientos

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la promesa de reducir los aforamientos de los cargos políticos, una reforma que Sánchez anunció en 2018 y que todavía figura en el programa electoral del PSOE. Preguntado por qué no ha cumplido este compromiso durante sus años al frente del Gobierno y por los casos de José Luis Ábalos, Álvaro García Ortiz y Miguel Ángel Gallardo, el presidente ha respondido recordando la situación del expresidente valenciano Carlos Mazón y la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente.

"¿Lo dice por el señor Mazón? Puente ha dimitido de todas sus responsabilidades y ha renunciado a seguir como diputado. Probablemente los políticos sean los que menos aforamientos tienen. Esa es una propuesta que tiene que tiene que ser aprobada en el Congreso y si no hay una mayoría es difícil que la pueda cumplir; por eso pido 176 escaños progresistas", ha explicado.