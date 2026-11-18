Noticias hoy
Noticias de hoy, 18 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 17 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Pedro Sánchez se toma un café con Susanna Griso en el sexto día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El presidente del Gobierno insiste que ese préstamo a Plus Ultra estaba justificado "desde el punto de vista político".