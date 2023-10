Alberto Núñez Feijóo advierte a Pedro Sánchez que si consigue formar gobierno será "un presidente dimitido"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, formará un Gobierno "roto" porque "el punto de partida del independentismo será su punto final". Así se ha referido en un acto en Toledo.

Feijóo ha participado en Toledo en un acto en defensa de la igualdad, ante una posible ley de amnistía junto al alcalde de la capital Carlos Velázquez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. "La historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto y final", ha afirmado.

"Cuando nos sometemos a las minorías, están en riesgo las mayorías"

Ha aseverado que, aunque pueda revalidar el gobierno, a Pedro Sánchez "le juzgará la historia" porque si la amnistía es "el punto de partida para el independentismo", será "el punto final" del presidente. Ha añadido que sería presidente de un partido que ha optado por "el silencio" en el debate en torno a la amnistía en el Senado esta semana.

Reclama elecciones generales

Feijóo ha recordado la noche electoral del 23J, donde el PSOE "intentó ocultar que había perdido las elecciones, y que Pedro Sánchez era el primer presidente que no podía revalidar su cargo", mientras que el PP "ganó tres millones de votos". "Intentaron negarnos que habíamos ganado las elecciones, intentaron menospreciar al primer partido de España", ha lamentado.

Por ello, el líder del PP ha reclamado de nuevo su petición de celebrar elecciones generales el 14 de enero para que la ciudadanía decida si acepta o no la amnistía de los líderes independentistas. "Si estuviesen seguros de lo que están haciendo tendríamos elecciones. Para votar si estamos de acuerdo o no con la amnistía, con la igualdad o con la desigualdad. Votemos y aclaremos todo esto. No tengamos miedo a lo que la gente quiera", ha dicho.

El PP "dispuesto a permitir que un político diga que alguien es menos que otro político", ha aseverado en alusión a Carles Puigdemont.

"Si lo tuviera, no rendiría honores al independentismo"

"Pedro Sánchez sólo se quiere a sí mismo y nada más, sólo le importa él, él y él, y nadie más. Es necesario. No vamos a discutir si el PSOE quiere o no a España, pero no le queda amor propio. Si lo tuviera, no permitiría el bochorno de tener que desdecirse de todo lo que han dicho", ha señalado.