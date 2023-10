Feijóo da ya por pactada la amnistía y ve posible un referéndum "disfrazado de consulta"

Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo la amnistía ya es una página escrita en el contexto de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Cree Feijóo que ya "está pactada" y avisa de que incluso ve posible que haya también un referéndum "disfrazado" de consulta en Cataluña.

Alberto Núñez Feijóo critica el "oscurantismo absoluto" de las negociaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo en funciones y los partidos independentistas. Asegura que "no hay ningún español" que "sepa exactamente qué es lo que está negociando el señor Sánchez" porque lo "oculta" y además "no quiso responder a ni una sola de las preguntas" que él mismo le formuló en su fallida investidura.

Basándose en las declaraciones de Aragonés, Feijóo interpreta que "nos ha dado, por supuesto, que la amnistía está pactada y que la amnistía es el paso previo al referéndum".

Preguntado por la posibilidad de que Sánchez pacte un referéndum, Feijóo no descarta nada. "Si puede, un referéndum disfrazado de una consulta. Técnicamente un referéndum no vinculante sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible. Yo no lo descarto en ningún caso".

Feijóo reprocha a Sánchez que no acepte la oferta del PP cuando la "centralidad es la solución idónea" para salir del "bloqueo" y del "chantaje". El popular apuesta por preguntar a la población si están de acuerdo con una amnistía y un referéndum. Además denuncia que el Gobierno tiene "cerrado" el Congreso, algo que no se había visto "en 45 años de democracia".

Feijóo ha vuelto a repasar los "cambios de opinión" de Pedro Sánchez y asegura que él se lo creyó cuando dijo que traería a Carles Puigdemont a España o que iba a "intentar al menos facilitar su extradición", y ahora el expresidente catalán "forma parte de lo que ellos dicen que es la mayoría progresista".

"El señor Sánchez dijo que Junts y que el señor Torra, el anterior presidente de la Generalidat, era el Le Pen de la política española. Pues hoy ese mismo partido es la mayoría progresista que quiere conformar Sánchez" ha dicho Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Sobre la posibilidad de que España vuelva a ser convocada a las urnas en el caso de que Pedro Sánchez no consiga la investidura Feijóo cree que si Puigdemont "quiere que haya elecciones, las habrá". "Y si Puigdemont le quiere dar los votos a Sánchez, y Sánchez es capaz de convencer a Podemos, pues probablemente tenga una investidura".