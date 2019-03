Aguirre: "Grecia no es España; somos el país que más crece de la zona euro"

Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, ha hablado sobre las elecciones de Grecia en Espejo Público: "Podemos pretende cambiar el régimen constitucional y Syriza no. En Grecia habido una victoria electoral de un partido que dicen que es radical -hasta ahora era comunista- y me parece muy bien. Pero da la impresión de que Antena 3 quiere que los españoles voten también por esta opción. No han entrevistado a nadie que no defienda a Syriza [...] Todas las opiniones de su programa van a favor de Syriza y de Podemos", ha asegurado a Susanna Griso.



"La deuda de Grecia era 100 y ahora es 175. Cuando una familia quiere ser más austera no aumenta a más del doble su deuda. Sólo digo que lo importante en un país es que todos buscamos el mayor bienestar de nuestros conciudadanos. Estoy segura de que Syriza lo busca también y ojalá lo consiga. Lo más importante de todo: Grecia no es España. Somos por cierto el país que más crece de la zona euro y esta propaganda que se da a este partido hace pensar que España es como Grecia", opina la presidenta del PP madrileño.



"Syriza no tiene nada que ver con Podemos. Podemos quiere acabar con el régimen constitucional, que es exactamente lo que hizo Chávez en Venezuela. A partir de ese momento se quitan todos los contrapoderes de las democracias occidentales libres. Cuando uno cambia el régimen me preocupa lo que puede ocurrir: se quita la justicia independiente, se quitan los medios libres y plurales...", apunta Aguirre.

Discrepancias con Podemos

Esperanza ha hablado sobre Pablo Iglesias: "Me ha acusado el sábado de sobornar a dos diputados en la Comunidad de Madrid, uno de los peores delitos que hay... Y él me pone una querella criminal por decir que está con ETA y el chavismo. Yo no puedo denunciarlo sin embargo porque tiene fuero. Le pido que renuncie a los privilegios de la casta y a su fuero y nos veamos en los tribunales ordinarios", reta Aguirre al secretario general de Podemos.



Sobre la convención del Partido Popular: "Se ha celebrado en un momento en que podemos decir que el Gobierno de España le ha dado la vuelta a la situación económica. Ya hay medio millón de personas empleadas que antes no lo estaban. Hay que seguir haciendo reformas sin ninguna duda. La convención pone de manifiesto que nuestros principios y valores tienen que imperar en las políticas que hagamos. En un momento dado hemos hecho políticas que no estaban en nuestro programa como consecuencia de la difícil situación económica que teníamos".



"Creo que el discurso de Aznar tuvo cosas muy positivas y me pareció muy bien cuando dijo que el PP tiene que infundir ilusión en las soluciones. Otras políticas han traído destrucción de empleo y decrecimiento económico. Es verdad que hay una desafección de los ciudadanos hacia los políticos que tiene que ver con la corrupción. La gente tiene que saber que los políticos no son impunes y que el estado de derecho funciona", reflexiona.

Luis Bárcenas y la Gürtel

Aguirre ha hablado sobre Luis Bárcenas y el caso Gürtel: "Tiene que explicar cómo tiene una cuenta en Suiza con más de 40 millones de euros. SI los ingresos son legales tendrá que pagar impuestos por ellos. Si son ilegales tendrá que ser juzgado y entrar en prisión de nuevo. Lleva amenazando con que tiene muchas cosas para amedrentar al PP, pero el que nos quiere amedrentar es Pablo Iglesias [...] No voy acomentar las declaraciones de este señor. Existe la presunción de inocencia, pero de momento este señor está procesado por muchos delitos".



Aún no sabe si será candidata a la alcaldía de Madrid: "No he hablado con Cospedal sobre los candidatos a Madrid [...] He estado 13 años en el ayuntamiento de Madrid y el PP que era un partido casi extraparlamentario llegó a la mayoría absoluta en 1991. Somos el partido favorito de los madrileños porque hemos hecho las políticas de nuestros principios".

"Si yo fuera Mariano Rajoy elegiría a la persona que mejor pudiera encarnar, representar y aplicar los principios y valores del PP. Estoy disponible si piensan que soy útil para cualquier puesto, pero yo di un paso atrás de la primera fila cuando el PP estaba en el mejor momento de su historia. Quien me puede hacer a mí alcaldesa o no son los ciudadanos madrileños. Que tus conciudadanos te voten es la mayor ilusión que puede tener cualquier político. Aquí no se discute quién me va a hacer alcaldesa; aquí lo que se debate es la candidatura", dice Aguirre.

Situación en el PSOE

Elecciones anticipadas en Andalucía: "Está en las prerrogativas de algunos presidente de Comunidad Autónoma. Me imagino que Susana Díaz tendrá pensado cómo van a resultarle las elecciones una vez que se celebren. Artur Mas convocó elecciones cuando tenía 62 diputados y se quedó en 50. Anticipar elecciones tiene muchísimos riesgos, pero ella lo sabrá mejor que nadie. Desde aquí quiere felicitarla por su embarazo".

Cree que en el PSOE quieren acabar con Sánchez: "El PSOE ha elegido a Pedro Sánchez en unas elecciones primarias. Lo que le están haciendo ahora algunos... pues ellos sabrán lo que hacen. Cuando ganó las primarias Josep Borrell le hicieron lo mismo; no sé si ahora consumarán este 'Sanchicidio', pero la unidad en un partido es muy importante".

Aquí tienes la entrevista íntegra a Espejo Público a Esperanza Aguirre: