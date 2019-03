Aguirre exige regenerar la política para acabar con el ambiente de corrupción

Aguirre ha hecho hoy estas afirmaciones en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP de Madrid, donde ha afirmado que se puede "contar con ella" para llevar a cabo esa regeneración democrática que propugna, aunque ha puntualizado que ese apoyo no lo dará desde "la primera línea", a la que no quiere regresar, pero sí desde la política, que no piensa abandonar.

La presidenta del PP de Madrid ha apostado asimismo por "devolver a los ciudadanos el poder que estos años les han quitado", ha exigido más agilidad a la Justicia, la reforma de la ley electoral que acabe con "las listas cerradas y bloqueadas", y el cambio del sistema de acceso a la política que termine con los "profesionales".

La corrupción, ha afirmado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, no es una cuestión que tenga exclusivamente "en el punto de mira" al PP, sino también a otros partidos como CiU "por unas concesiones y adjudicaciones que la Fiscalía considera irregulares" o al PSOE, "que robó a los parados para dárselo a algunos con los que tenían amistad y afinidad política", ha señalado.

"Si queremos que los primeros atisbos de recuperación económica no se vean paralizados como consecuencia del ambiente generalizado de corrupción que tiene indignada a la opinión pública y más indignados que a nadie a los políticos honrados es imprescindible que nos elevemos y hagamos la regeneración democrática que España necesita 33 años después de haber comenzado la democracia", ha proclamado Aguirre.